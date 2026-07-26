نمایش «دختران باد» و «بوم ایرانی» در «پاتوق مستند»
مستندهای «دختران باد» (سپیده سپهی) و «بوم ایرانی» (محمد مقدم) دوشنبه پنجم مردادماه در سالن حقیقت و در قالب برنامه «پاتوق مستند» روی پرده میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «پاتوق مستند» مردادماه هم میزبان دوستداران سینمای مستند است. دوشنبه پنجم مردادماه ساعت ۱۶ «دختران باد» ساخته سپیده سپهی نمایش داده میشود. این مستند به یک روز از زندگی دختران و زنان عشایر قشقایی در قشلاق میپردازد.
«بوم ایرانی» ساخته محمد مقدم هم دوشنبه روی پرده میرود، این مستند درباره چند جوان فارغالتحصیل رشته مهندسی است که تصمیم میگیرند کشتی بادبانی (بوم ایرانی) به سبک دریانوردی باستانی جنوب ایران را احیا و بازسازی کنند و به آب بیندازند.
«پاتوق مستند» دوشنبه و چهارشنبه هر هفته میزبان علاقهمندان سینمای مستند است، استفاده از برنامههای «پاتوق مستند» رایگان است.