نمایش مستند «پرنیان» ساخته ارد عطارپور در موزه سینما
نسخه اصلاح و مرمتشده مستند «پرنیان» ساخته ارد عطارپور، در چهلونهمین نشست «شبهای مستند» موزه سینمای ایران، با همکاری انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند، در سالن فردوس موزه سینما به نمایش درمیآید.
به گزارش ایلنا، «پرنیان» روایتی است از بخشی از زندگی و مسیر حرفهای زندهیاد اسماعیل یغمایی، از چهرههای برجسته و بازماندگان نسل طلایی باستانشناسی ایران. این مستند نشان میدهد که زندگی شخصی و فعالیتهای علمی یغمایی همواره درهمتنیده بود؛ او سالها در کنار مسئولیتهای پژوهشی، از همسرش پرنیان که با بیماری سختی دستوپنجه نرم میکرد و نیز تنها فرزندش مهرداد مراقبت کرد. یغمایی در بسیاری از فصلهای کاوش، خانوادهاش را در نزدیکی محل حفاری اسکان میداد تا بتواند هم به وظایف علمی خود بپردازد و هم در کنار خانوادهاش باشد.
این فیلم سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ در سالن سینما فردوس موزه سینمای ایران روی پرده خواهد رفت.
پس از نمایش فیلم، ارد عطارپور، کارگردان اثر، و محمد مقدم، پژوهشگر و مستندساز پیشکسوت، در چهلونهمین نشست «شبهای مستند» درباره این فیلم به گفتوگو خواهند پرداخت.
ورود و تماشای فیلم برای عموم علاقهمندان رایگان است.