نمایش مستند «پرنیان» ساخته ارد عطارپور در موزه سینما

به گزارش ایلنا، «پرنیان» روایتی است از بخشی از زندگی و مسیر حرفه‌ای زنده‌یاد اسماعیل یغمایی، از چهره‌های برجسته و بازماندگان نسل طلایی باستان‌شناسی ایران. این مستند نشان می‌دهد که زندگی شخصی و فعالیت‌های علمی یغمایی همواره درهم‌تنیده بود؛ او سال‌ها در کنار مسئولیت‌های پژوهشی، از همسرش پرنیان که با بیماری سختی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و نیز تنها فرزندش مهرداد مراقبت کرد. یغمایی در بسیاری از فصل‌های کاوش، خانواده‌اش را در نزدیکی محل حفاری اسکان می‌داد تا بتواند هم به وظایف علمی خود بپردازد و هم در کنار خانواده‌اش باشد.

این فیلم سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ در سالن سینما فردوس موزه سینمای ایران روی پرده خواهد رفت.

پس از نمایش فیلم، ارد عطارپور، کارگردان اثر، و محمد مقدم، پژوهشگر و مستندساز پیشکسوت، در چهل‌ونهمین نشست «شب‌های مستند» درباره این فیلم به گفت‌وگو خواهند پرداخت.

ورود و تماشای فیلم برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.

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