اکبر عبدی به خانه ابدی بدرقه شد/ بازیگر بینظیر و تکرارنشدنی سینمای ایران
مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون صبح امروز چهارم مرداد در مقابل تالار وحدت تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این مراسم با اجرای محمد سلوکی و تلاوت آیاتی از کلامالله مجید آغاز شد.
در ابتدای این مراسم همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما روی صحنه حاضر شد و خطاب به فرزند اکبر عبدی اظهار کرد: المیرای عزیز، ما داشتیم زندگی میکردیم و نان و ماست میخوردیم که یک نفر از قاب تلویزیون آمد کنار ما نشست و به فرزندی از خانواده ما تبدیل شد. وقتی فهمیدیم که دارد ازدواج میکند با خود گفتیم که واقعاً اکبر دارد ازدواج میکند؟ او بچهمان است، ازدواج که کرد، شد اکبر آقا، تو که به دنیا آمدی شد عمو اکبر. در تمام این سالها با ما شادی کرد، با ما غمگین شد و بخشی از خانواده ما بود و جمعه عصر به قاب خاطرات ما رفت، بخشی از خاطرات نسل من بود و بخشی از خاطرات همه ما شد. عمو اکبر بابت همه زیباییهایی که در تمام این سالها برای ما ساختی ممنونت هستم. بابت اینکه توانستی تلخی روزگار را برای ما کمی آرام کنی ممنونت هستم.
در ادامه پیام ریاست جمهوری توسط محمد سلوکی خوانده شد که در بخشی از آن آمده است: اکبر عبدی خود خود مردم ایران بود.
در بخش بعدی مراسم بیانیه انجمن بازیگران سینمای ایران خوانده شد.
مینا جعفرزاده به عنوان دیگر سخنران این مراسم اظهار کرد: اکبر برای من که پسر ندارم، پسری کرد. چطور حالا با اکبر حرف بزنم؟ مثل کوه پشتم بود، روزی که همسرم نفسهای آخرش را میکشید اکبر هم مریض بود، تا دید که همسرم بهمن در کماست گفت من باید میمردم. حالا مژدگانی به بهمن (زرینپور) بدهم که فقط برای شما خوب شد که آن طرف هستید و اکبر نزد شما آمد.
در بخش دیگر این مراسم عبدالله اسکندری چهرهپرداز روی صحنه آمد و طی سخنانی گفت: آنقدر در این دو روز حالم بد بود که اصلا چیزی به ذهنم نمیرسد. از هفده سالگی، از کودکی با اکبر آشنا شدم، یادم میآید همان موقع در سن بچگی دست من را گرفت و گفت بیا به شیرخوارگاه برویم. برای آن بچهها در شیرخوارگاه چیزهایی تهیه کرد و به من یاد داد که بدانم تنها خودمان نیستیم. اکبر تمام زندگیاش را وقف خانواده کرد و وقتی آدم خود را وقف خانواده میکند یاد میگیرد که چطور وقف جامعه شود. او واقعا وقف جامعه بود.
وی افزود: دیگر اکبر عبدی نیست که با هم حرف بزنیم و نقشی را خلق کنیم. در تمام این مدت اکبر خیلی به من یاد داد.
در ادامه این مراسم سلوکی اعلام کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور، ریاست سازمان صداوسیما، رئیس سازمان سینمایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و... نیز به مناسبت درگذشت اکبر عبدی پیام تسلیتی صادر کردهاند.
در بخش دیگر مراسم المیرا عبدی، فرزند اکبر عبدی به همراه همسر این بازیگر روی صحنه آمد و گفت: سه ماه است پدرم نمیتوانست نفس بکشد، تلاش کردیم خوب شود ولی نتوانستیم. پدر من آدم بزرگی بود، نقشهایش را بازی میکرد، در نقشهایش بازی میکرد و با تمام خستگی به ما روحیه میداد. زود رفت چون زیادی میفهمید و زود رفت چون قلبش مهربان بود.
وی در پایان گفت: به سینمای ایران تسلیت میگویم. از شما میخواهم بایستید، فکر کنید به مراسم بزرگداشت اکبر عبدی آمدهاید و برای او دست بزنید.
معصومه قاسمی همسر اکبر عبدی نیز اظهار کرد: اکبر عبدی همیشه به من میگفت مهربان باش. ما در سینمایمان کمدین زیاد داریم و کمدینهای خوبی هستند، کاش قدرشان را هم بدانیم. اکبر عبدی همیشه برای سرزمین ایران زنده است.
در ادامه علیرضا خمسه بازیگر سینما و تلویزیون نیز در سخنانی اظهار کرد: همه شماها یک بار زندگی میکنید و یک بار میمیرید. هنرپیشهها این ویژگی را دارند که به تعداد نقشهایشان زندگی میکنند و میمیرند. وقتی روز گذشته برای عرض تسلیت به خانه اکبر عبدی رفته بودم، گفتم که احساس میکنم اکبر یک سکانس از یک فیلم را بازی میکند. تمام بازیگران حقیقت مرگ را به بازی میگیرند. من همیشه فکر میکردم من و اکبر جزو لشگریان شادی هستیم، کمدینها برای شادی و زندگی به دنیا میآیند و مرگ آنها هم غیر قابل باور است.
خمسه خاطرنشان کرد: اکبر عبدی یک منشور بود، یک بازیگر خلاق، بینظیر و تکرارنشدنی بود و هیچکس نمیداند پشت این چهره خلاق چه انسان بزرگی بود. یادم میآید که همسرش چند سال پیش درگیر یک بیماری صعبالعلاج بود و هر جا میرفت میگفت برای همسرم دعا کنید، او همسری خوب برای همسرش، پدری خوب برای فرزندش، برادری خوب برای برادرش، همسایهای خوب برای همسایهاش و همکاری خوب برای همکارانش بود. روح بزرگش شاد.
مسعود جعفری جوزانی کارگردان سینما نیز در این مراسم اظهار کرد: اکبر عبدی بازیگری بود که با جوهر بازیگری به دنیا آمد. اکبر عبدی مثل تابستان بود، در تابستان به دنیا آمد و در تابستان از دنیا رفت، وجودش گرمای زیبای تابستان را داشت. عبدی عبوسترین آدمها را به خنده وا میداشت و این نه فقط مقابل دوربین که در زندگی هم همینطور بود. نگاهش به دنیا طنز بود. اولین بار هنگام ساخت ناصرالدین شاه آکتور سینما بود که با او همکاری داشتم، آقایی گفت اکبر عبدی پول زیاد میخواهد اما اکبر عبدی آمد سفید امضا کرد و رفت. او از کاری که میخواست بکند شناخت داشت.
وی افزود: اکبر عبدی مثل همه ما در ایران به دنیا آمده بود، و در اردبیل سرسبز. هیچ تعصبی هم نداشت. ما همه یک منِ بزرگ داریم که مشکل ماست و متاسفانه یک دیکتاتور بزرگ در ما وجود دارد، مشکل ما سازمان نداشتن است، نداشتن تشکیلات بزرگ و محکم است. دو قطبی که در کشور ما پدید آمده همیشه بوده و امروز هم یک هنرمند که متعلق به همه آدمهاست را هر گروهی توقع دارد به طرف خودش بکشد و این چیزی است که هنر را در ایران مظلوم واقع کرده است.
مسعود دهنمکی کارگردان سینما و تلویزیون نیز در این مراسم به عنوان دیگر سخنران اظهار کرد: عمو اکبر از تاریخ سینمای ایران حذفشدنی نیست، محبوب دل همه مردم ایران است.
دهنمکی خاطرنشان کرد: اکبر عبدی هشت کار با من کرد و حیف شد که نتوانستیم «اخراجیهای ۴» رابا هم کار کنیم. عمو اکبر عزیز دل همه بود. مردم قدر او را میدانستند. یکی از وجوه شخصیتیاش این بود که برای زندانیها و حتی اعدامیها برنامه اجرا میکرد. به قول آقای مخملباف فراتر از بازیگری بود و او بود که به فیلمها و جوایز ارزش میداد. خانم المیرا و خانم قاسمی سرتان را بالا بگیرید، عمو اکبر دوره درمان طولانی گذراند و خانوادهاش همیشه کنارش بودند.
محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما نیز به عنوان آخرین سخنران گفت: به مردم ایران تسلیت میگویم، جز نیکی و خوبی از اکبر عبدی یاد نخواهد شد. خداوند میفرماید هر کس که ایمان و عمل صالح داشته باشد مهرش را در دل مردم خواهد انداخت و ببینید که چقدر مهر ایشان در دل مردم ایران است.
در پایان این مراسم، نماز بر پیکر اکبر عبدی اقامه شد و برای مراسم تدفین، پیکر این بازیگر فقید به قطعه هنرمندان خانه سینما انتقال یافت.