به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه نمایش به پاس سال‌ها حضور مؤثر و ماندگار اکبر عبدی از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین بازیگران سینمای ایران، فیلم خاطره‌انگیز «مادر» را روز یکشنبه چهارم مرداد، ساعت ۲۱ برای علاقه‌مندان سینمای ایران روی آنتن می‌برد.

شبکه نمایش همچنین در راستای پاسداشت جایگاه هنری اکبر عبدی بازیگر توانمند و صاحب‌سبک سینمای ایران فیلم سینمایی «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی را شنبه ۳ مرداد ساعت ۲۱ پخش کرد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در بحبوحه‌ انقلاب گروهبان مکوندی به ماسوله می‌رود و مردم را آزار می‌دهد! او برای آنکه منطقه‌ تحت نفوذش از شهرهای دیگر کم نیاورد، حکومت نظامی اعلام می‌کند. کسبه‌ بازار، معلم‌ها و دانش‌آموزان مدرسه با او مقابله می‌کنند ...

در این فیلم سینمایی اکبر عبدی، حمید جبلی و غلام‌حسین نقشینه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مادر» نیز داستان مادر پیری است که در خانه سالمندان به سر می‌برد. او که بعد از سال‌ها تلاش و تحمل مشکلات بسیار و بزرگ کردن فرزندانش، اکنون در آستانه مرگ قرار گرفته، از فرزندانش می‌خواهد او را به خانه قدیمی‌شان ببرند و خودشان نیز در این روزهای پایانی در آن‌جا جمع شوند.

در این فیلم که سال ۱۳۶۸ ساخته شده، رقیه چهره‌آزاد، محمدعلی کشاورز، فریماه فرجامی، اکبر عبدی، امین تارخ، جمشید هاشم‌پور، حمید جبلی، حمیده خیرآبادی، محبوبه بیات و اکرم محمدی بازی کرده‌اند.

اکبر عبدی با ایفای نقش‌های ماندگار در آثار سینمایی و تلویزیونی، طی بیش از چهار دهه فعالیت هنری، جایگاهی ویژه در میان مخاطبان و اهالی سینما به دست آورده و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیگران سینمای ایران شناخته می‌شود. شبکه نمایش با پخش این ۲ فیلم، ضمن تجلیل از کارنامه ارزشمند این هنرمند، فرصتی را برای مرور بخشی از خاطره‌انگیزترین آثار سینمای ایران فراهم کرده است.