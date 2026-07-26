وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: صفویه عصر نوزایی ایران را رقم زد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: صفویه در تثبیت هویت و یکپارچگی ایران نقش تاریخی داشت ، این حکومت صرفاً یک سلسله حکمرانی نبود بلکه عصر نوزایی ایران بود.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، سیدعباس صالحی شامگاه شنبه در آیین بزرگداشت روز شیخ صفیالدین اردبیلی اظهار کرد: پس از حمله مغول ها ، ایران میان سلسلههای مختلف تقسیم شده و نام ایران به تدریج در حال محو شدن بود.
وی با بیان اینکه اگر صفویه پدید نمیآمد، معلوم نبود ایران امروز چه سرنوشتی پیدا میکرد، افزود: با شکلگیری این دوره تاریخی، ایران ماند و بهرغم همه دسیسههای بدخواهان، همچنان پابرجا خواهد ماند.
شاه اسماعیل اول ایران را یکپارچه کرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: شاه اسماعیل اول در فاصله سالهای ۹۰۵ تا ۹۱۶ هجری قمری، توانست ایران را از ارس تا خلیج فارس و از شرق تا غرب سرزمین ایران یکپارچه و منسجم و بار دیگر نام کشورمان را در عرصه تاریخ و جهان پرآوازه کند.
صالحی با اشاره به تکرار واژه ایران در کتاب عالمآرای عباسی بیان کرد: اگر صفویه و شاه اسماعیل اول ظهور نمیکردند احتمال داشت ایران دو قرن پس از ایلخانان با تجزیه جغرافیایی و ملی مواجه شود.
وی احیای عناصر هویت ایرانی را دومین دستاورد بزرگ صفویه دانست و گفت: شاهنامه بهعنوان شناسنامه ملی ایرانیان در این دوره جایگاه ویژهای یافت و شاه اسماعیل اول با حمایت از تدوین شاهنامه طهماسبی، یکی از بزرگترین آثار فرهنگی و هنری تاریخ ایران را پایهگذاری کرد.
وی ادامه داد: شاهنامه طهماسبی با صدها نگاره، کتابآرایی نفیس و ویژگیهای کمنظیر هنری همچنان از برجستهترین گنجینههای فرهنگ و هنر ایران به شمار میرود.
هنر ایرانی در دوره صفویه شکوفا شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شکوفایی هنر ایرانی را از دیگر ویژگیهای عصر صفوی برشمرد و گفت: هرچند هنر ایران پیشینهای چند هزار ساله دارد، اما بسیاری از مکتبهای بزرگ هنری از جمله مکتبهای نقاشی تبریز و اصفهان در این دوره شکل گرفت.
صالحی با اشاره به جایگاه عصر صفوی در حوزه علوم و معارف افزود: مکتب فلسفی اصفهان با حضور اندیشمندانی همچون میرداماد، شیخ بهایی، میرفندرسکی و ملاصدرا، این دوره را به یکی از درخشانترین مقاطع تاریخ علمی و فلسفی ایران تبدیل کرد.
وی اظهار کرد: پیشنهاد نامگذاری روز بزرگداشت شیخ صفیالدین نیز با همین نگاه در دولت دوازدهم در شورای فرهنگ عمومی و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد.
دوره صفویه نقطه عطف شکلگیری ایران مقتدر و متحد است
استاندار اردبیل هم در این آیین گفت: رهبر شهید در بیانات حکیمانه و راهبردی خود بارها تاکید فرمودند که دوره صفویه نه فقط یک دوره تاریخی، بلکه یک نقطه عطف در شکلگیری ایران مقتدر و متحد است.
مسعود امامی یگانه اظهار کرد: یاد شیخ صفیالدین اردبیلی، تنها یادکرد یک پیر عارف نیست بلکه توجه به جلوهای از یک سبک زندگی و یک مکتب فکری است که توانست با تلفیق عرفان ناب اسلامی و تعهد اجتماعی، سنگ بنای تمدنی را بگذارد که ایران را از افتراق، تشتت و پراکندگی نجات دهد.
وی افزود: انسجام ملی و پیشرفت، نقشه راه آینده ماست لذا باید همانطور که در گذشته، منادی وحدت بودیم، امروز نیز نمادِ وفاق و همگرایی و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، پاسدار اتحاد مقدس ایرانیان در سطح جهانی باشیم.
استاندار اردبیل با اشاره به عمق پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی میان ایران و همسایگان در قفقاز و ترکیه، تصریح کرد: قفقاز برای ما، نه یک همسایه، بلکه یک امتداد فرهنگی است و اردبیل، به گواهی تاریخ، دروازه قفقاز بوده است.
اردبیل میتواند قطب دیپلماسی منطقهای و عامل شکوفایی اقتصادی شود
امامی یگانه گفت: اردبیل میتواند به عنوانِ قطب دیپلماسی منطقهای، بستری برای گفتوگوهای علمی، جشنوارههای فرهنگی و تبادلات اقتصادی میان نخبگان و فعالان بخش خصوصی کشورهای منطقه باشد و باید از ظرفیتهای نهفته در همسایگیمان برای شکوفایی اقتصادی، رفاه مردم و توسعه پایدار، بیشتر استفاده کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای استان و ضرورت ورود فرهیختگان برای رونق اقتصادی، بیان کرد: استراتژی ما حرکت به سمت اقتصاد فرهنگمحور و دانشبنیان است به این معنی که باید دانش خود را به کالا، خدمات و ثروت تبدیل کنیم و فرهنگمان را در آنها وارد کنیم.
استاندار اردبیل اظهار کرد: ظرفیتهای استان ما هم به لحاظ میراث جهانی و هم به لحاظ طبیعت بکر، بینظیر است و بقعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی و دیگر مکانهای تاریخی و بقاع متبرکه نگینهایی هستند که میتوانند سالانه میلیونها گردشگرِ فرهنگی و مذهبی را جذب کنند.
امامی یگانه افزود: جاذبههای طبیعی و خدادادی همانند چشمههای آبگرم معدنی، پتانسیلهای کشاورزی و صنایع دستیِ منحصر بفرد، فرصتهای طلایی برای شکوفایی هرچه بیشتر استان اردبیل فراهم آوردهاند و ما علاوه بر استفاده حداکثری و درست از همه نعمتهای الهی باید ضرورت گذر از اقتصاد سنتی را مدّنظر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی، مهمترین دارایی است، تصریح کرد: بدون اعتماد عمومی، برنامهای به سرانجام نمیرسد و جوانان توانمند و خوشفکر اردبیل، سرمایه جامعه هستند و بهدنبال زمینهسازی برای کاستن از مهاجرت نخبگان و بازگشت نیروهای خلاق و توانمند هستیم.
سیدعباس صالحی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روز جمعه به منظور افتتاح مجتمعهای فرهنگی و هنری شهرهای عنبران، نمین، کلور خلخال و سینما آزادگان مشگینشهر ، افتتاح نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی اردبیل و غرفههای فرهنگی و هنری ، شرکت در نشست شورای سینمای استان و مبادله موافقتنامه وزارت ارشاد با استانداری، حضور در شورای مجمع عمومی استان ، شرکت در مراسم روز شیخ صفی الدین و روز اردبیل و سخنرانی در نشست هنر و رسانه به اردبیل سفر کرده است.