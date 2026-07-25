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پرواز مسافری همدان-نجف برقرار شد

پرواز مسافری همدان-نجف برقرار شد
کد خبر : 1818362
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نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از برقراری سه پرواز مستقیم اربعین از فرودگاه بین‌المللی همدان به مقصد نجف اشرف خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، عباس صوفی شنبه ۳ مرداد اظهار کرد: در راستای تسهیل سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، پروازهای مستقیم همدان به نجف در روزهای چهارشنبه ۷ مرداد، دوشنبه ۱۲ مرداد و پنج‌شنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۷:۱۵ از فرودگاه همدان انجام خواهد شد.

نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی این اقدام را گامی مؤثر در خدمت‌رسانی به زائران اربعین و توسعه خدمات فرودگاه همدان دانست.

او در پایان بر تداوم پیگیری‌ها برای افزایش مسیرهای پروازی استان تأکید کرد و گفت: متولی اجرای این پروازها شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر) است.

 

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