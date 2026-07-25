نماهنگ نماز جمعه «رهبر شهید ما» منتشر شد+ فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها از شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، هم‌زمان با فرارسیدن پنجم مرداد، روز نماز جمعه، نماهنگ «رهبر شهید ما» با نگاهی ارادتمندانه به ۴۶ سال امامت جمعه رهبر شهید انقلاب، منتشر شد.

این نماهنگ بخشی از حماسه‌های ماندگار رهبر شهید انقلاب را با زبان شعر، موسیقی و تصویر، روایت می‌کند. این نماهنگ با اجرای گروه سرود «قلب‌های بی‌قرار»، بر شعری از قاسم صرافان و با آهنگسازی و تنظیم امید روشن‌بین تولید شده و در مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به مرحله تولید و انتشار رسیده است. همزمان با انتشار این اثر، فراخوان اجرای آن نیز در مساجد، مصلاها و تجمعات شبانه ملت مبعوث اعلام شد.

متن شعر صرافان به شرح زیر است:

رهبر شهید ما سخنور زمان ما؛ ای امام جمعه غیور و خوش‌بیان ما

سال ۵۸ اولین امامتت؛ ما غرق غیرت و بلاغت و صلابتت

سال ۶۰ خطبه‌ات به قلب عاشقان نشست؛ رشته خیانت و نفاق را ز هم گسست

سال ۶۳ نشان قلب استوار تو؛ انفجار هم نشد حریف اقتدار تو

سال ۶۸ آمدی با ردای رهبری؛ در قامت تو دید ملت ما خمینی دیگری

از آن روز همچنان دست خدا بر سر ماست؛ تا ظهور همچنان خامنه‌ای رهبر ماست

زنده ای تو در دل ملت رشید ما؛ عهد ماست محکم ای رهبر شهید ما

ای امام جمعه ای میر آتشین‌کلام؛ محو قاتلان توست حرف ما والسلام

در شهادت یارانت با یاد سردارانت؛ چون کوه از ماندن گفتی لبیک گویان، ایرانت

در رفتن نصرالله در سوگ سلیمانی؛ محکم تو رجز خواندی ای امیر خراسانی

در نمازجمعه نصر ما کنار تو؛ بعد تو بسته‌ایم دل به یادگار تو

آن صدای پرطنین خطبه‌های آتشین؛ شد دلیل بعثت مردم این سرزمین

زنده‌ای تو در دل ملت رشید ما؛ عهد ماست محکم ای رهبر شهید ما

ای امام جمعه ای میر آتشین‌کلام؛ محو قاتلان توست حرف ما والسلام