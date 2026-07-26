فرحناز منافی ظاهر در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
اکبر عبدی ذاتاً بازیگر بود/ بازیگری استثنایی در تاریخ هنر نمایش ایران
فرحناز منافی ظاهر معتقد است اکبر عبدی از بازیگرانی است که ذاتاً بازیگر بود و جایگاه ویژهاش در تاریخ هنر نمایش ایران دست نیافتنی است.
فرحناز منافی ظاهر بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که در آثار متعددی مثل فیلمهای سینمایی «مدرسه پیرمردها»، «سیرک بزرگ»، «روز فرشته» و «تحفه هند» تجربه همکاری با اکبر عبدی را داشته در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: اکبر عبدی یک بازیگر استثنایی در سینمای ایران بود که مانندی ندارد. از دست دادن او همچنان برای من باورپذیر نیست، ۶۶ سال سن چندانی نیست که ما چنین هنرمند ارزشمندی را در این سن از دست دادیم. متأسفانه روزهای پایانی عمرش وضعیت جسمانی خوبی نداشت، یکی از آخرین بارهایی که با او صحبت کردم در بیمارستان بستری بود، به من گفت که به زودی مرخص میشود و در خانه میتوانم به ملاقاتش بروم، وقتی به خانه رفت باز هم دو روز بعد دوباره در بیمارستان بستری شد و متأسفانه وضعیت جسمانی نامساعدی داشت که در نهایت منجر به درگذشت او شد.
منافی ظاهر خاطرنشان کرد: در سینمای ما بازیگری چون اکبر عبدی بینظیر بود، مطمئناً سینمای ایران بازیگران خوب و کاربلد بسیاری دارد اما عبدی کسی بود که هیچ بازیگری را نمیتوان شبیه او دانست. من تجربه همکاری در آثار متعددی با ایشان داشتم، در فیلمهایی مثل «تحفه هند» و «سیرک بزرگ» خاطرات همکاری بسیار خوبی با او دارم.
وی افزود: همه اکبر عبدی را به عنوان فردی طناز و شوخ طبع میشناسند، به یاد دارم در صحنهای از فیلم «سیرک بزرگ» که اتفاقاً یک صحنه جدی تعقیب و گریز بود، آن زمان تجهیزات خاصی وجود نداشت و ما به عنوان بازیگر همه صحنههای اکشن را در شرایطی سخت باید بازی میکردیم، او آنقدر ما را در این صحنهها میخنداند که برای ضبط هر صحنه باید تلاش میکردیم از طنازیهای اکبر عبدی خندهمان نگیرد و بازیمان را ادامه دهیم. اکبر عبدی در طول زندگی ۶۶ سالهاش با خلاقیت و هنری که داشت بر لبان افراد بسیار خنده آورد و امیدوارم در آخرت هم جایگاه خوب و ویژه داشته باشد.
این بازیگر در ادامه تأکید کرد: سال ۱۳۵۸ بود که اکبر عبدی را در یک نمایش تئاتر در تئاتر شهر دیدم، نمایشی کمدی بود که او نقش چندانی در آن نداشت و در همان نقش کوچک آنقدر خوب و درخشان ظاهر شد که بسیاری از همکاران همانجا به استعداد او پی بردند و فهمیدند که استعدادی فوقالعاده در هنر نمایش ایران ظهور کرده است. اکبر عبدی ذاتاً بازیگر بود و اگر بخواهیم این جمله را که گفته میشود بازیگری باید در وجود بازیگر باشد را درست بدانیم، باید بگویم که اکبر عبدی مصداق واقعی این جمله بود.
بازیگر مجموعه تلویزیونی «پدر سالار» در پایان گفت: اکبر عبدی در زندگی شخصی هم انسانی مهربان بود، تا جایی که میتوانست به همه کمک میکرد. خانوادهدوست بودن یکی از ویژگیهای او بود، عاشق خانوادهاش بود و میدانم که از دست دادن او چقدر برای عزیزانش سخت است. از خداوند میخواهم به همسرش، فرزندش و دیگر عزیزانش صبر و شکیبایی دهد.