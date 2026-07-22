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شیرمحمد اسپندار درگذشت

شیرمحمد اسپندار درگذشت
کد خبر : 1817263
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او خالق دونلی بود!

شیرمحمد اسپندار؛، دونلی نواز و پیشکسوت موسیقی بلوچستان در سن ۹۸ سالگی چهره در نقاب خاک کشید.

به گزارش ایلنا، شیرمحمد اسپندار، نوازنده پیشکسوت، موسیقی اصیل بلوچستان شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه در سن ۹۸ سالگی درگذشت.

این نوازنده دونلی سال ۱۳۱۰ در بمپور بلوچستان متولد شد و در نوجوانی به کراچی پاکستان رفت و در سال ۱۳۳۷ پس از کسب تجربه در زمینه موسیقی به ایران بازگشت. وی تا سال ۱۳۶۲ برای نواختن موسیقی بلوچی از تک نی هم استفاده می‌کرده‌ است.

وی نواختن دونی یا دونلی را با نگاه کردن به انگشتان کسی که همزمان در دو نی می‌نواخته، فراگرفته است.

او از مهم‌ترین نوازندگان ساز دونَلی بود؛ سازی بومی که با مهارت کم‌نظیر او به یکی از نمادهای موسیقی بلوچستان تبدیل شد. او همچنین در ساخت این ساز نیز تبحر داشت و سال‌ها در معرفی و حفظ میراث موسیقی نواحی ایران نقش مؤثری ایفا کرد.

شیرمحمد اسپندار طی دهه‌ها فعالیت هنری، در جشنواره‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی حضور یافت و آثار و اجراهای او سهم مهمی در معرفی موسیقی بلوچستان به مخاطبان داخلی و خارجی داشت. بسیاری از پژوهشگران موسیقی نواحی، او را از تأثیرگذارترین چهره‌های این حوزه می‌دانند.

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