چهل و چهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل خانه کتاب و ادبیات ایران، چهل‌ و چهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی و معرفی کتاب‌های برتر، کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مکتوب جامعه اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی و حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص، بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بر اساس این فراخوان، دبیرخانه جایزه کتاب سال از ناشران، پژوهشگران، محققان، مولفان، مترجمان و مصححان دعوت می‌کند با ثبت‌نام در تارنمای اینترنتی ketabsal.ketab.ir کتاب یا کتاب‌های پیشنهادی خود را به این دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش ویژه این دوره از جایزه کتاب‌های مربوط به «وحدت و دفاع ملی: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان» را داوری و ارزیابی می‌کند.

کتاب‌های ارسالی به این جایزه باید دارای برگه اعلام وصول بوده و برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ منتشر شده باشند. همچنین کتاب‌های ارسالی نباید کمک درسی و عکس‌برداری‌شده باشند.

لازم به ذکر است، کتاب‌های داستان کوتاه، داستان بلند و رمان بزرگسال، پژوهش و نقد ادبی (تألیف)، مستندنگاری، شعر بزرگسال و شعر کودک و نوجوان به دلیل هم پوشانی با «جایزه ادبی جلال آل احمد» و «جشنواره بین‌المللی شعر فجر» در جایزه کتاب سال داوری و بررسی نمی‌شوند.

براساس این فراخوان، فقط کتاب‌هایی در جایزه کتاب سال داوری و ارزیابی می‌شوند که پدیدآورنده یا ناشر، کاربرگ ثبت‌نام را در تارنمای این جایزه تکمیل کرده و به همراه دو نسخه از کتاب به دبیرخانه ارسال کند. کتاب‌های دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.

متقاضیان می‌توانند تا ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵ آثار خود را به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره ۲، طبقه اول، دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (کدپستی ۱۳۱۵۷۵۳۷۱۵) ارسال کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۲۷۱ تا ۲۷۸ تماس بگیرند.

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