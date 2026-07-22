جمعه دوم مرداد ماه برگزار میشود؛
اعلام جزییات هفتمین رویداد «جمعههای تئاترشهر» با حضور سه پژوهشگر
هفتمین برنامه از مجموعه رویدادهای «جمعههای تئاترشهر» با محوریت «آسیبشناسی نقد تئاتر ایران طی سالهای اخیر» و حضورسه پژوهشگر شناخته شده تئاتر کشورمان به میزبانی تالار مشاهیر این مجموعه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، هفتمین برنامه از مجموعه رویدادهای «جمعههای تئاترشهر» عصر روز جمعه دوم مرداد ماه با محوریت «آسیبشناسی نقد تئاتر ایران طی سالهای اخیر» در حضور سه منتقد و مدرس شناخته شده تئاتر کشورمان به میزبانی تالار مشاهیر این مجموعه برگزار میشود.
براساس برنامه ریزیهای انجام گرفته، سعید اسدی مدرس دانشگاه، پژوهشگرو منتقد، رامتین شهبازی منتقد، مدرس، پژوهشگر و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر ایران و رضا آشفته منتقد، پژوهشگر، روزنامه نگار و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران کارشناسانی هستند که در هفتمین رویداد «جمعههای تئاترشهر» درباره مسائل و آسیبهای مرتبط با جریان نقد تئاتر در کشورمان به ارائه نقطه نظراتشان میپردازند.
هفتمین ویژه برنامه «جمعههای تئاترشهر» با موضوع «آسیبشناسی نقد تئاتر در سالهای اخیر» ساعت ۱۷ روز جمعه ۲ مرداد ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان رایگان است.
اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست (بخش اول) با محوریت نقد وبررسی عملکرد تماشاخانههای دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان»، برگزاری مراسم یادبود زنده یاد بهناز نازی و زنده یعقوب صباحی از بازیگران فقید تئاتر با نمایش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، پخش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادربرهانی مرند، پخش فیلم مستند «تمرین آخر» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی و سخنرانی محمدحسین ناصربخت، رونمایی از نمایشنامه و کتاب «دشمن زن» به نویسندگی توفیق الحکیم و کارگردانی رحمت امینی از جمله رویدادهایی بوده که طی هفتههای گذشته در قالب پروژه «جمعههای تئاترشهر» برگزار شد.
ویژه برنامه «جمعههای تئاترشهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاترشهر در این دوره است که طی آن برنامههایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاترشهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتابهای تخصصی حوزه تئاتر»، «نشستهای پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهرههای شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاههای آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامههای متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.