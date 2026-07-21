به گزارش ایلنا، ایرج خواجه‌امیری، خواننده باسابقه موسیقی ایرانی، پس از چند روز بستری در بیمارستان، با بهبود نسبی وضعیت جسمانی از مرکز درمانی مرخص و به منزل منتقل شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این هنرمند پیشکسوت در ماه‌های اخیر به دلیل کهولت سن و برخی مشکلات جسمانی چندین بار تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته است. با این حال، پزشکان ادامه روند درمان و مراقبت‌های پزشکی را در منزل برای وی تجویز کرده‌اند.

نزدیکان این هنرمند نیز ضمن قدردانی از ابراز محبت و پیگیری مردم، اعلام کرده‌اند که حال عمومی ایرج خواجه‌امیری نسبت به روزهای گذشته بهتر است، اما همچنان به مراقبت‌های پزشکی و استراحت نیاز دارد.

انتهای پیام/