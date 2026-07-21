ایرج خواجهامیری از بیمارستان مرخص شد/ ادامه روند درمان در منزل
ایرج خواجهامیری (ایرج)، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران، پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان، با نظر پزشکان مرخص شد و ادامه روند درمان خود را در منزل پیگیری میکند.
به گزارش ایلنا، ایرج خواجهامیری، خواننده باسابقه موسیقی ایرانی، پس از چند روز بستری در بیمارستان، با بهبود نسبی وضعیت جسمانی از مرکز درمانی مرخص و به منزل منتقل شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این هنرمند پیشکسوت در ماههای اخیر به دلیل کهولت سن و برخی مشکلات جسمانی چندین بار تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفته است. با این حال، پزشکان ادامه روند درمان و مراقبتهای پزشکی را در منزل برای وی تجویز کردهاند.
نزدیکان این هنرمند نیز ضمن قدردانی از ابراز محبت و پیگیری مردم، اعلام کردهاند که حال عمومی ایرج خواجهامیری نسبت به روزهای گذشته بهتر است، اما همچنان به مراقبتهای پزشکی و استراحت نیاز دارد.