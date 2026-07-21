خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایرج خواجه‌امیری از بیمارستان مرخص شد/ ادامه روند درمان در منزل

ایرج خواجه‌امیری از بیمارستان مرخص شد/ ادامه روند درمان در منزل
کد خبر : 1816704
لینک کوتاه کپی شد.

ایرج خواجه‌امیری (ایرج)، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران، پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان، با نظر پزشکان مرخص شد و ادامه روند درمان خود را در منزل پیگیری می‌کند.

به گزارش ایلنا، ایرج خواجه‌امیری، خواننده باسابقه موسیقی ایرانی، پس از چند روز بستری در بیمارستان، با بهبود نسبی وضعیت جسمانی از مرکز درمانی مرخص و به منزل منتقل شد. 

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این هنرمند پیشکسوت در ماه‌های اخیر به دلیل کهولت سن و برخی مشکلات جسمانی چندین بار تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته است. با این حال، پزشکان ادامه روند درمان و مراقبت‌های پزشکی را در منزل برای وی تجویز کرده‌اند. 

نزدیکان این هنرمند نیز ضمن قدردانی از ابراز محبت و پیگیری مردم، اعلام کرده‌اند که حال عمومی ایرج خواجه‌امیری نسبت به روزهای گذشته بهتر است، اما همچنان به مراقبت‌های پزشکی و استراحت نیاز دارد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل