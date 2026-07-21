به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی شکری، معاون اقتصادی و بازرگانی این صندوق اعلام کرد: مزایده واگذاری این ۱۳ بنای تاریخی روز ۷ مردادماه برگزار می‌شود و متقاضیان تا ساعت ۱۹ روز ۶ مرداد فرصت دارند پیشنهادهای خود را برای شرکت در این مزایده ارائه کنند.

به گفته او، این نخستین مزایده واگذاری حق بهره‌برداری بناهای تاریخی در سال ۱۴۰۵ است که پس از وقفه ناشی از شرایط عمومی کشور و پیامدهای جنگ برگزار می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد اجرای طرح‌های مرمت و احیای بناهای این مزایده به حدود ۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

شکری با اشاره به پراکندگی این بناها در استان‌های اصفهان، خوزستان، سمنان، قزوین، کرمانشاه، گلستان، مرکزی و یزد افزود: بهره‌برداری از این بناها می‌تواند علاوه بر حفاظت از میراث تاریخی، به توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان‌های میزبان کمک کند.

معاون اقتصادی صندوق توسعه و احیا همچنین با ارائه آماری از عملکرد این صندوق گفت: از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون حدود ۳۵ میلیون دلار سرمایه از بخش خصوصی برای مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی جذب شده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۸۴ بنای تاریخی در ۲۸ استان از طریق مزایده به سرمایه‌گذاران معرفی شده که از این تعداد، ۳۸ بنا در ۲۵ استان پس از طی مراحل قانونی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

به گفته شکری، میزان سرمایه جذب ‌شده از محل این واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده و استان‌های اصفهان، لرستان و خوزستان بیشترین سهم را در معرفی بناهای تاریخی برای واگذاری داشته‌اند. او تأکید کرد سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به حفظ میراث فرهنگی، افزایش جذابیت‌های گردشگری و ایفای مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران نیز کمک می‌کند.

گفتنی است بناهایی که مزایده واگذاری آن ها برگزار می شود، شامل خانه‌های فیضی و بحرینیان اصفهان، خانه اهوازی خوزستان، خانه حشمت‌ اللشگر سمنان، خانه های اسدی، زینعلی و خطیبی قزوین، بناهای تاریخی حمام بیگلربیگی و خانه حاج آخوند کرمانشاه، کاروانسرای رباط سفید گلستان، سه بنای تاریخی شامل کاروانسرای خشکه‌رود، عنمارت میرزا حسن آشتیانی و خانه معتمد الایاله استان مرکزی و دو خانه تاریخی کازرونی و اسماعیل مرغون یزد هستند.

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