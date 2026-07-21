استاندار اصفهان:
ظرفیتهای ناشناخته گردشگری استان به برندهای ملی تبدیل شوند
استاندار اصفهان با تأکید بر وجود ظرفیتهای مغفول گردشگری استان، خواستار معرفی حرفهای، روایتپردازی، برندینگ و مشارکت همه دستگاهها برای رونق مقاصد کمتر شناختهشده شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی جمالینژاد امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ و در یازدهمین جلسه میز گردشگری استان که در هتل آسمان اصفهان برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه گردشگری استان در سال جاری گفت: امسال در خصوص حضور گردشگران و فراهم بودن فرصت سفر، سالی متفاوت و استثنایی برای اصفهان به شمار میرود و باید از این فرصت برای معرفی گسترده ظرفیتهای استان بهره گرفت.
استاندار اصفهان بابیان اینکه طی سالهای مسئولیت خود بارها به شهرهای مختلف کشور سفرکرده است، ادامه داد: اصفهان از معدود استانهایی است که مجموعهای کمنظیر از جاذبههای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری را بهصورت همزمان در اختیار دارد، اما بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها هنوز آنگونه که شایسته است به گردشگران داخلی و خارجی معرفی نشدهاند.
جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مقاصد کمتر شناختهشده گردشگری افزود: شهرستانها و روستاهای استان هر یک دارای ویژگیهای منحصربهفردی هستند که میتوانند به برندهای گردشگری تبدیل شوند. ظرفیتهایی مانند انارک، قورتان و بسیاری از نقاط تاریخی و طبیعی استان باید با برنامهریزی دقیق، روایتپردازی مناسب و معرفی حرفهای در کانون توجه صنعت گردشگری قرار گیرند.
او با اشاره به اهمیت میراث ناملموس در توسعه گردشگری تصریح کرد: فرهنگ میزبانی، آدابورسوم، گویشهای محلی، سبک زندگی مردم و روایتهای بومی از مهمترین سرمایههای گردشگری اصفهان هستند و نباید اجازه داد این ظرفیتهای ارزشمند به فراموشی سپرده شوند.
جمالی نژاد ادامه داد: معرفی شخصیتهای محلی، روایتهای تاریخی، سنتهای اصیل و جلوههای فرهنگی هر منطقه میتواند نقش مؤثری در افزایش ماندگاری گردشگران و تنوعبخشی به سبد گردشگری استان داشته باشد.
استاندار اصفهان همچنین بر شناسایی و احیای ظرفیتهای تاریخی کمتر شناختهشده تأکید کرد و گفت: لازم است با برگزاری نشستهای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان، آثار تاریخی، فرهنگی و میراث ارزشمند استان بیش از گذشته معرفی و برای حضور در مسیر گردشگری آماده شوند.
او با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر طبیعت استان اظهار کرد: وجود مناطق حفاظتشده، پارکهای طبیعی، رودخانههای تاریخی، بندهای قدیمی و مناظر طبیعی متنوع، فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری طبیعت و گردشگری پایدار در استان فراهم کرده است که باید با تولید محتوای مناسب و روایتهای جذاب به گردشگران معرفی شوند.
جمالی نژاد روایتپردازی را یکی از مهمترین ابزارهای توسعه گردشگری دانست و افزود: صرف برخورداری از جاذبههای تاریخی و طبیعی کافی نیست، بلکه باید برای هر ظرفیت، روایت جذاب، هویت مشخص و برنامه معرفی مؤثر طراحی شود تا بتواند در ذهن گردشگران ماندگار شود.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی گفت: شهرداران، دهیاران، فرمانداران و دستگاههای متولی باید با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، مسئولیت معرفی ظرفیتهای مناطق خود را بر عهده بگیرند و از همه امکانات موجود برای توسعه گردشگری استفاده کنند.
او تصریح کرد: استانداری اصفهان هیچ محدودیتی برای حمایت از برنامههای توسعه گردشگری استان ندارد و هرگونه همکاری و پشتیبانی لازم برای اجرای طرحهای معرفی، برندینگ و رونق مقاصد جدید گردشگری انجام خواهد شد.
استاندار اصفهان همچنین بر نقش رسانهها و صداوسیما در معرفی ظرفیتهای استان تأکید کرد و گفت: معرفی حرفهای جاذبههای گردشگری، تولید محتوای رسانهای، برگزاری رویدادهای هدفمند و اجرای برنامههای تبلیغاتی از مهمترین الزامات توسعه گردشگری استان است.
جمالی نژاد تأکید کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری در نقاط مختلف استان و معرفی مستمر ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی میتواند زمینه تبدیل مقاصد کمتر شناختهشده به برندهای جدید گردشگری اصفهان را فراهم کرده و جایگاه استان را در صنعت گردشگری کشور بیشازپیش ارتقا دهد.