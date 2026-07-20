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کمپین سریال‌های صوتی در فیدیبو آغاز شد

کمپین سریال‌های صوتی در فیدیبو آغاز شد
کد خبر : 1816094
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فیدیبو از ۲۷ تیر تا ۹ مرداد، کمپین «همیشه قصه‌ای برای شنیدن هست» را با محوریت معرفی سریال‌های صوتی و آشنایی مخاطبان با این قالب روایی برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، پلتفرم کتاب‌های صوتی و الکترونیک فیدیبو کمپینی را با هدف معرفی «سریال‌های صوتی» و آشنایی مخاطبان با ویژگی‌ها و تفاوت‌های این قالب شنیداری با کتاب صوتی برگزار می‌کند.

این کمپین با شعار «همیشه قصه‌ای برای شنیدن هست» از ۲۷ تیر 1405 آغاز می‌شود و تا ۹ مرداد ادامه خواهد داشت. محور اصلی این کمپین، معرفی «سریال صوتی» به‌عنوان قالبی مستقل در روایت شنیداری و تبیین تفاوت آن با کتاب صوتی است.

فیدیبو تاکنون هفت سریال صوتی اختصاصی را تولید و منتشر کرده است که به‌صورت انحصاری در این پلتفرم در دسترس کاربران قرار دارند. «آخرین دکه تا تهران»، «تهران؛ فصل پیاده‌روی‌های طولانی»، «لاله‌زار پولونیا»، «سنگ‌چشم»، «سروژ؛ یک مترجم قاتل»، «اشباح بلوار کشاورز» و «گاوبانگی کاکایی‌ها» از جمله این آثار هستند که در ژانرهای جنایی، تاریخی، معمایی، درام عاشقانه، اجتماعی و وحشت تولید شده‌اند.

2 سریال صوتی اختصاصی دیگر نیز در آینده نزدیک در فیدیبو منتشر خواهند شد و به مجموعه آثار این بخش افزوده می‌شوند.

کمپین معرفی سریال‌های صوتی در حالی برگزار می‌شود که این بخش پیش از این نیز در فیدیبو فعال بوده و اکنون با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با ظرفیت‌های این قالب روایی و معرفی گسترده‌تر آن، به‌طور ویژه در کانون فعالیت‌های این پلتفرم قرار گرفته است.

در سریال صوتی، داستان از ابتدا برای شنیدن طراحی و تولید می‌شود و روایت آن در قالب قسمت‌های پیوسته و اپیزودیک پیش می‌رود. برخلاف کتاب صوتی که نسخه شنیداری یک اثر مکتوب است، در این قالب روایت، طراحی صدا، موسیقی، فضاسازی و در برخی آثار اجرای چندبازیگره، در خدمت خلق تجربه‌ای نمایشی و متفاوت برای مخاطب قرار می‌گیرند.

علاقه‌مندان برای شنیدن مجموعه سریال‌های صوتی فیدیبو و آشنایی با آثار اختصاصی این بخش می‌توانند به وب‌سایت یا اپلیکیشن فیدیبو به نشانی (http://fidb.ir/njw) مراجعه کنند.

 

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