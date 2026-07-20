روایتی از پدر موشکی ایران در شبکه تماشا
سریالِ «خط مقدم» به کارگردانی شهریار بحرانی و تهیهکنندگی مجید حقی از دوشنبه ۲۹ تیر ماه جایگزین سریال «متولد آوریل» در جدول پخش شبکه تماشا میشود.
«شهریار بحرانی» نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در جدیدترین اثر نمایشی خود از فضای بازیگران حرفهای فاصله گرفته است.
در خلاصه داستان سریال «خط مقدم» آمده است: « این فیلم سرگذشت مردان بلندبالایی است که پس از پاییز 1363 با تلاش و مشقت، در روزگار تنهایی و مظلومیت، مجاهدانه جنگیدند».
لوکیشن و محل تصویربرداری و فیلمبرداری بخشهایی از این سریال در سوریه میگذرد که به اقتضای داستان، گروهی از بازیگران عرب زبان نیز در آن به ایفای نقش میپردازند.