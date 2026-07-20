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روایتی از پدر موشکی ایران در شبکه تماشا

روایتی از پدر موشکی ایران در شبکه تماشا
کد خبر : 1815847
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سریالِ «خط مقدم» به کارگردانی شهریار بحرانی و تهیه‌کنندگی مجید حقی از دوشنبه ۲۹ تیر ماه جایگزین سریال «متولد آوریل» در جدول پخش شبکه تماشا می‌شود.

روایتی از پدر موشکی ایران در شبکه تماشا
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریالِ «خط مقدم» که به بخشی از دوران حساس و پر التهاب سال‌های ۶۳ تا ۶۵ دفاع مقدس می‌پردازد، از دوشنبه ۲۹ تیر ساعت ۱۷ روانه آنتن می شود.

«شهریار بحرانی» نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در جدیدترین اثر نمایشی خود از فضای بازیگران حرفه‌ای فاصله گرفته است.

در خلاصه داستان سریال «خط مقدم» آمده است: « این فیلم سرگذشت مردان بلندبالایی است که پس از پاییز 1363 با تلاش و مشقت، در روزگار تنهایی و مظلومیت، مجاهدانه جنگیدند».

لوکیشن و محل تصویربرداری و فیلمبرداری بخش‌هایی از این سریال در سوریه می‌گذرد که به اقتضای داستان، گروهی از بازیگران عرب زبان نیز در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

 

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