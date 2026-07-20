روایتی از پدر موشکی ایران در شبکه تماشا

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریالِ «خط مقدم» که به بخشی از دوران حساس و پر التهاب سال‌های ۶۳ تا ۶۵ دفاع مقدس می‌پردازد، از دوشنبه ۲۹ تیر ساعت ۱۷ روانه آنتن می شود.

«شهریار بحرانی» نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در جدیدترین اثر نمایشی خود از فضای بازیگران حرفه‌ای فاصله گرفته است.

در خلاصه داستان سریال «خط مقدم» آمده است: « این فیلم سرگذشت مردان بلندبالایی است که پس از پاییز 1363 با تلاش و مشقت، در روزگار تنهایی و مظلومیت، مجاهدانه جنگیدند».

لوکیشن و محل تصویربرداری و فیلمبرداری بخش‌هایی از این سریال در سوریه می‌گذرد که به اقتضای داستان، گروهی از بازیگران عرب زبان نیز در آن به ایفای نقش می‌پردازند.