واکنش افشین علا به شهادت علیاصغر فروزانفر در حمله تروریستهای آمریکایی+فیلم
افشین علا که شعرش سالها در کتابهای درسی دانشآموزان ایرانی تدریس میشود، در پی شهادت یکی از خوانندگان کوچک شعر خود در حادثه تروریستی میناب، پیامی احساسی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، افشین علا که شعرش در کتاب درسی دوم دبستان چاپ شده است، از دریافت فیلمی از شعرخوانی علیاصغر فروزانفر، دانشآموز شهید مینابی، ابراز تأسف عمیق کرد و گفت که از دیدن این فیلم «جگرش آتش گرفته است.
وی در این پیام با اشاره به شهادت این کودک به دست «جانی کودکخوار اپستین» و همدستانش، از جمله شخصیتهایی مانند ترامپ که به شبکه جنایات جنسی علیه کودکان متهم هستند، این جنایت را مصداق بارز وحشیگری و سفاکی خواند و از درگاه خداوند طلب عذاب برای عاملان این جنایت کرد.
متن پیان افشین علا به شرح زیر است:
سالهاست که بسیاری از بچههای دوم ابتدایی شعر مرا که در کتاب درسیشان چاپ شده برایم میخوانند یا فیلم شعرخوانیشان را میفرستند. بدیهی است که به عنوان شاعر کودک، از این اتفاق قشنگ به وجد میآیم. اما امروز که مشابه یکی از آن فیلمها به دستم رسید، جگرم آتش گرفت! چراکه این بار شعرم را پسر دلبندی خوانده که به دست جانی کودکخوار اپستین شهید شده است "شهید علیاصغر همایونفر از میناب"
نمیدانم در برابر این معصومیت و مظلومیت، در برابر وحشیگری و سفاکی بیمار پدوفیلی چون ترامپ، و در برابر عظمت داغی که بر دل خانوادهی جگرسوختهی علیاصغر نشسته است چه بگویم؟ تازه این تمام ماجرا نیست! شنیدم که این طفل معصوم دو بار تشییع شده است! یک بار نیمی از بدن کوچکش را پیدا کردند و به خاک سپردند و بعد از چهل روز، نیمهی دیگر پیکر پاره پارهاش را یافتند و تشییع کردند، ازجمله چشم و ابروی قشنگش را... وای بر من... خدایا تو شاهد باش که این ملت نجیب و ریشهدار، این کودکان بیگناه و دلبند، و مردم عزیز میناب به جرم ایرانی و مسلمان بودن، چهها که ندیدند و چهها که نکشیدند...خدایا آتش عذابت را بر سر شیاطین جانی و کودککش آمریکایی اسرائیلی نازل کن... خدایا داد علیاصغرهای مظلوم ما را از یزید زمان بستان و با پیروزی نهایی ملت ایران، آبی بر آتش دل خانوادههای داغدیده بریز...
علیاصغر عزیزم! کاش من هم پیش تو بودم. سلام مرا به همکلاسیهای شهیدت در بهشت برسان و شعرم را برای خدا بخوان...