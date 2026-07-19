آنتن شبکه سه به جنوب کشور کوچ کرد؛ از مسجد جامع خرمشهر تا بیمارستان شهید بقایی
در روزهایی که همبستگی ملی بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا میکند، رسانه تنها یک ابزار اطلاعرسانی نیست؛ بلکه روایتگر ایستادگی، امید و وحدت یک ملت است. شبکه سه سیما با انتقال تمامی برنامههای زنده خود به جنوب کشور و آبادان، اهواز و خرمشهر، نشان داد که رسانه ملی در بزنگاههای تاریخی، در کنار مردم میایستد؛ مردمی که عشق به ایران، دفاع از خاک، هویت و ارزشهای خود را بارها در فراز و نشیب تاریخ به نمایش گذاشتهاند.
شبکه سه سیما نیز با همین رویکرد، تمامی برنامههای زنده خود را از استان خوزستان روی آنتن برد تا در کنار مردم آبادان، اهواز و خرمشهر، تصویری زنده از همبستگی ملی را به نمایش بگذارد.
ایران در طول تاریخ خود بارها نشان داده است که هرگاه تمامیت ارضی، امنیت و آرامش مردمش در معرض تهدید قرار گرفته، ایرانیان فارغ از تفاوت دیدگاهها، در دفاع از سرزمین، خانواده، هویت و ارزشهای خود متحد شدهاند. همین روحیه وطندوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی، سرمایهای است که در بزنگاههای تاریخی، قدرت ملی را شکل داده و رسانه نیز با انعکاس این همبستگی، نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی ایفا میکند.
در همین راستا، برنامه «سلام صبح بخیر» به تهیهکنندگی سیدمجتبی موسوی به صورت ویژه و زنده از آبادان روی آنتن رفت. این برنامه با بخشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی، میزبان فعالان رسانه ملی بود؛ افرادی که در روزهای جنگ در شبکه سه مسئولیت اطلاعرسانی، تولید و پوشش رسانهای را برعهده داشتند.
در این ویژهبرنامه، چهرههای برجستهای همچون «وحید شمسایی» سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، «علیرضا دبیر» رئیس فدراسیون کشتی، «حافظ کاظمزاده» مجری برنامه «جام ۲۶»، «بهزاد کاویانی»، «مهدی توتونچی»، «بهنام مهدیزاده»، «آیدین ختایی» و دیگر مجریان، گزارشگران برنامه های ورزشی و عوامل رسانه ملی حضور داشتند.
این برنامه همچنین میزبان خانواده شهید «علیرضا غرباوی»، سرباز وطن و از شهدای آبادان بود. پدر و مادر این شهید با حضور در برنامه، یاد فرزند خود را گرامی داشتند و از رشادت فرزندان ایران در دفاع از میهن گفتند.
از دیگر مهمانان این برنامه میتوان به چهره هایی همچون «وحید یامینپور»، «حاج سعید حدادیان»، «سیدبشیر حسینی» و «حاج حسین یکتا» اشاره کرد.
همچنین در بخش سیاسی، «حسین پاک»، «محمدجعفر خسروی»، «مهدی خانعلیزاده»، «روحالله نجابت» (نماینده مردم شیراز) و «علی خضریان» (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) با حضور در برنامه به تحلیل تحولات اخیر کشور و منطقه پرداختند.
موسوی با اشاره به هدف این ویژه برنامه تأکید کرد: رسانه ملی خواسته است نشان دهد در روزهای دشوار نیز در کنار مردم جنوب کشور حضور دارد؛ حضوری که حتی گرمای بالای ۵۰ درجه خوزستان نیز مانعی برای آن نبوده است.
در ادامه این حرکت رسانهای، برنامه «طبیب» به تهیهکنندگی «علی زاهدی» از بیمارستان شهید بقایی اهواز روی آنتن رفت. این برنامه با حضور دکتر «غلامرضا کردافشاری» و پزشکان بیمارستان، ضمن پرداختن به وضعیت کودکان مبتلا به سرطان، بر جایگاه مراکز درمانی در حقوق بینالملل و ضرورت حفاظت از بیماران و کادر درمان تأکید کرد.
بیمارستان شهید بقایی اهواز که یکی از مراکز تخصصی درمان بیماریهای سرطان و بیماریهای خونی، به ویژه برای کودکان است، روزانه پذیرای بیماران بسیاری از سراسر خوزستان و استانهای همجوار است.
«مجید خواجهنژاد»، تهیهکننده برنامه «سیاست خارجی» نیز از پخش زنده این برنامه از آبادان خبر داد و گفت: این برنامه با حضور «محمدجعفر خسروی»، «حسین پاک»، «مهدی خانعلیزاده»، «علی خضریان» و «روحالله نجابت» به بررسی آخرین تحولات کشور و مسائل محور مقاومت پرداخت. این برنامه همچنین در قالب بخشی از «سلام صبح بخیر» نیز از آبادان پخش شد.
برنامه «سمت خدا» نیز با حفظ ساختار همیشگی خود، این بار از مسجد جامع خرمشهر و با حضور مردم این شهر روی آنتن رفت.
این برنامه با اجرای «نجمالدین شریعتی» و حضور حجتالاسلام «علیرضا پناهیان»، به موضوع مقاومت مردم، در برابر تجاوز دشمن و تجلیل از ایستادگی و همبستگی ملی پرداخت.
در حوزه ورزش نیز برنامه «توپ و تور» با برقراری ارتباط زنده با آبادان، علاوه بر پوشش دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و ترکیه در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶، همدلی خود را با مردم جنوب کشور به نمایش گذاشت.
حضور همزمان برنامههای «سلام صبح بخیر»، «طبیب»، «سیاست خارجی» و «سمت خدا» در آبادان، اهواز و خرمشهر، تنها یک جابهجایی جغرافیایی برای تولید برنامه نبود؛ بلکه نمادی از حضور میدانی رسانه ملی در کنار مردم بود؛ حضوری که نشان داد در لحظات حساس، آنتن تلویزیون میتواند به سنگری برای روایت حقیقت، تقویت همبستگی ملی، پاسداشت فداکاریها و انعکاس عشق ایرانیان به سرزمین، امنیت و ارزشهایشان تبدیل شود.