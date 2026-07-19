سریال «دکتر آسورا» برای شبکه سلامت دوبله شد
سریال «دکتر آسورا» با گویندگی ۴۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
مدیر دوبله این سریال مهسا عرفانی و صدابردار آن سهیل عابدی است. مهناز آبادیان، شیلا آژیر، رضا آفتابی، زهره اسدی، سحر اطلسی، ارغوان افراسیاب، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، مریم جلینی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، مونا خجسته، حسین خدادادبیگی، شهریار ربانی، سیما رستگاران، سمیه رهنمون، آرزو روشناس، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، فاطمه صبا، سحر صحامیان، نغمه عزیزی پور، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، مریم معینیان، ملیکا ملک نیا، امیر منوچهری، علی همت مومیوند، بهمن هاشمی، علیرضا ناصحی، صنم نکواقبال، حسین نورعلی، نازنین یاری و مهسا عرفانی صداپیشه های این اثر بوده اند.
داستان این سریال درباره آنو شورا، پزشک ۳۹ سالهی اورژانس است که عهد بسته هیچ بیماری را اعم از فقیر، مجرم و ... رد نکند. همین تعهد، اورژانس را به پناهگاه بیماران بحرانی شهر بدل کرده. در هر قسمت بحران تازهای پیش روی اورژانس قرار میگیرد.
این سریال با به تصویر کشیدن فداکاری و تعهد پزشکان اورژانس، اهمیت نجات جان انسانها و احساس مسئولیت در حرفه پزشکی را برجسته میکند. شخصیت اصلی با حفظ آرامش و تمرکز در بحرانیترین شرایط، الگویی از شجاعت، مهارت و تصمیمگیری سریع ارائه میدهد و نشان میدهد که دانش، تجربه و کار گروهی نقش مهمی در موفقیت عملیات درمانی دارند. داستان بر ارزشهایی مانند نوعدوستی، از خودگذشتگی، پشتکار و تلاش بیوقفه برای حفظ جان انسان ها تأکید دارد و مخاطب را با دشواریها و فشارهای کاری کادر درمان آشنا میسازد. همچنین همکاری میان پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان بیمارستان اهمیت هماهنگی و اعتماد متقابل را در مدیریت شرایط اضطراری نشان میدهد. سریال مخاطب را به احترام گذاشتن به حرفه پزشکی، حفظ امید حتی در سختترین موقعیتها و اهمیت تلاش برای نجات جان انسانها تشویق میکند و نقش اخلاق حرفهای، مسئولیتپذیری و تعهد به خدمت را بهعنوان ارزشهای اصلی داستان برجسته میسازد.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکهی سلامت، برای مخاطبان پخش شود.