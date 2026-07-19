اکران پنج اثر در بسته فیلم کوتاه سینماتک خانه هنرمندان ایران
اکران پنج فیلم کوتاه خارجی تحسینشده در محافل جهانی در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، فیلمهای کوتاه «یک داستان کوتاه» ساخته بیگان، «شغالها و کرمهای شبتاب» ساخته چارلی کافمن، «دختری که مروارید گریست» ساخته کریس لاویس، «مردی که نمیتوانست ساکت بماند» ساخته بوسیا اسلییپسیویچ و «لوکس کارنه» ساخته گابریل گروس کلوئد» در این برنامه روی پرده خواهد رفت.
«یک داستان کوتاه» (۲۰۲۲) ـ ۱۵ دقیقه، ماجرای اسرارآمیز که رابطه انسان و گربه را روایت میکند. این اثر در فستیوالهایی چون کن، کلرمونت، ساندنس، سنسباستین نامزد دریافت جایزه و در فستیوال فیلادلفیا موفق به کسب دو جایزه شد.
«شغالها و کرمهای شبتاب» (۲۰۲۳) - ۲۰ دقیقه برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره تورنتو، پرسههای زنی در خیابانهای نیویورک و مواجهه او با زندگی، تنهایی و عشق بیسرانجام و لحظاتی از پیوند و همدلی را تصویر میکند.
پویانمایی «دختری که مروارید گریست» (۲۰۲۵) ـ ۱۷ دقیقه برگزیده اسکار در بخش پویانمایی، درباره پسر فقیری که عاشق دختری میشود که اشکهایش به مروارید تبدیل میشود. پسر مرواریدها را به یک رباخوار بیرحم سیریناپذیر میفروشد و...
بر اساس ماجرای «مردی که نمیتوانست ساکت بماند» (۲۰۲۴)ـ ۱۴ دقیقه، نامزد اسکار و برنده فستیوال کن، در سال ۱۹۹۳ و در جریان عملیات پاکسازی قومی در بوسنی و هرزگوین، نیروهای شبهنظامی قطار مسافربری را متوقف میکنند. در حالی که آنها غیرنظامیان بیگناه را با زور از قطار پیاده میکنند، تنها یک نفر از میان ۵۰۰ مسافر جرئت میکند در برابرشان بایستد.
در «لوکسکارنه» (۲۰۲۴)ـ ۱۸ دقیقه، برنده دو جایزه از فستیوال لوکارنو، هر کس بخواهد گوشت بخورد، باید در آزمونی موفق شود. وقتی خبرنگاری جوان قصد دارد این فرایند را مستند کند، او نیز باید با این چالش روبرو شود.
اکران بسته فیلم کوتاه، ساعت ۱۸ سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.