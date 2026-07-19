به گزارش ایلنا، نمایش کمدی-فلسفی «هیپوکامپوس» به نویسندگی امید ‌طاهری و کارگردانی میثم عبدی و تهیه کنندگی عباس جمشیدی، پس از پشت سر گذاشتن دو دوره اجرا، دور سوم اجراهای خود را از روز ۴شنبه، ۳۱تیر ماه، در سالن تازه تاسیس استاد جوانمرد خانه تئاتر آغاز می‌کند.

نمایش کمدی-فلسفی «هیپوکامپوس» در دور جدید اجرا، هر شب ساعت ۲۲:۰۰ روی صحنه می‌رود. این نمایش در دو دور گذشته در تماشاخانه نوفل لوشاتو و لبخند در مجموع میزبان ۵۵۰۰ تماشاگر و فروش یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی بوده است.

در خلاصه نمایش آمده:

«- خوابیده؟

‎+ آره خوابه

‎- چطور می‌تونه اینقدر راحت بخوابه؟

‎+ ما از کجا می‌دونیم راحت خوابیده یا نه؟»

منصور ‌اسکندری، گلاره اسلامی مجید ‌اقبالی، افق ‌ایرجی، مهرناز ‌بختیاری، مینا ‌شجاعیان، مرتضی ‌علی‌‌‌دادی و حامد ‌قنبری بازیگران این اثر نمایشی هستند.

همچنین مجری طرح: علی ‌نصر، مشاور کارگردان: مسعود ‌صالحی،مشاور پروژه و صدا بازیگر: علی جعفری، طراح صحنه: منا ‌رمضانی، طراح لباس: مهتاب مرسل‌پور، آهنگساز: عرفان ‌بیات، طراح صدا: میثم عبدی، مهندسی صدا: مهبد ‌مقدم، طراح پوستر: عرفان بیات، منشی صحنه: گلاره ‌اسلامی، مدیر صحنه: سیدعلی حسینی، تبلیغات مجازی: رومینا سندگل‌زاده، دستیار صحنه: نوید مختاری، مدیر روابط عمومی و رسانه: امیر پارسائیان‌مهر دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت و کسب اطلاعات این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

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