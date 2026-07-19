افزایش ساعت پخش شبکه کودک تا ساعت ۲۴

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، با توجه به تعطیلی مدارس، ضرورت غنی‌سازی اوقات فراغت و نیز دغدغه‌های روانی‑اجتماعی موجود در سطح جامعه با توجه به شرایط جنگی افزایش ساعت پخش تا نیمه‌شب گامی موثر در جهت دور کردن نگرانی‌های محیطی از ذهن کودکان و ایجاد بستری شاد و مفرح برای آنان محسوب می‌شود.

پیش از این نیز در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه و‌ جنگ رمضان تغییر کنداکتور این شبکه بر اساس ارتقای فضای سرگرمی و پخش آثار تا ساعت ۲۴ صورت گرفته بود.