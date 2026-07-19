در راستای شرایط جنگ به ویژه در جنوب کشور؛
افزایش ساعت پخش شبکه کودک تا ساعت ۲۴
با توجه به شرایط کنونی کشور و با هدف ایجاد فضایی مملو از سرگرمی، نشاط و آسایش برای کودکان ایران زمین به ویژه کودکان جنوب کشور از شنبه ۲۷ تیر ماه ساعت پخش شبکه کودک از ۲۲ به ۲۴ افزایش می یابد. این تصمیم با نگاه ویژه به اوقات فراغت کودکان به خصوص کودکان مناطق جنوب کشور که در روزهای اخیر با چالشهای بیشتری در شرایط جنگی دستوپنجه نرم میکنند، اتخاذ شده است.
پیش از این نیز در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تغییر کنداکتور این شبکه بر اساس ارتقای فضای سرگرمی و پخش آثار تا ساعت ۲۴ صورت گرفته بود.