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نمایشگاه گروهی «زیستِ اثر» برگزار می‌شود

نمایشگاه گروهی «زیستِ اثر» برگزار می‌شود
کد خبر : 1815318
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نمایشگاه گروهی نقاشی «زیستِ اثر» با نمایش ۲۷ اثر رنگ‌روغن و با نمایشگاه‌گردانی آرزو مؤمنی‌اصل، از ۲۶ تا ۳۱ تیرماه در نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق برگزار می‌شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، نمایشگاه گروهی نقاشی «زیستِ اثر» با نمایشگاه‌گردانی آرزو مؤمنی‌اصل از ۲۶ تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی خواهد بود. 

این نمایشگاه با ارائه ۲۷ اثر نقاشی با تکنیک رنگ‌روغن و موضوع آزاد، تلاشی است برای روایت پیوند میان هنر و زندگی؛ جایی که هر اثر فراتر از یک تصویر، بازتابی از تجربه‌های زیسته، احساسات، خاطرات و جهان درونی خالق خود به شمار می‌رود. آثار حاضر با رویکردها و نگاه‌های متنوع هنری، زبان مشترکی از احساس، اندیشه و خلاقیت را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهند. 

«زیستِ اثر» مخاطب را به درنگ در برابر هر اثر دعوت می‌کند؛ نگاهی که اثر هنری را موجودیتی زنده و پویا می‌بیند؛ موجودیتی که از تجربه، تخیل و احساس هنرمند شکل گرفته و در مواجهه با نگاه مخاطب، معنا و خوانشی تازه می‌یابد. در این نمایشگاه، رنگ، فرم و بافت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا تجربه‌ای متفاوت از دیدن و تأمل را برای بازدیدکنندگان رقم بزنند. 

در این رویداد هنری، آثاری از هنرمندان مرضیه بمانی‌پور، ابوالفضل کم‌صدا آرانی، حسین صداقت و مونا میرزایی و جمعی دیگر از هنرمندان به نمایش درمی‌آید. 

علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۶ تا ۳۱ تیرماه، همه‌روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ با حضور در نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق از این نمایشگاه بازدید کنند. این رویداد فرصتی برای تجربه گفت‌وگویی میان هنر، زندگی و نگاه مخاطب است؛ گفت‌وگویی که در آن هر اثر، روایتگر بخشی از زیست هنرمند خواهد بود.

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