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«شازده کوچولو» روی صحنه می‌رود

«شازده کوچولو» روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1815308
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نمایش «شازده کوچولو» به کارگردانی سارا عابدی از ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ اجرای خود را در تماشاخانه طهران آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا، نمایش «شازده کوچولو» با اقتباس از اثر ماندگار آنتوان دوسنت‌اگزوپری، بر اساس نمایشنامه‌ای به نویسندگی عباس جوانمرد و ترجمه محمد قاضی، به کارگردانی سارا عابدی و تهیه‌کنندگی آرزو لطفی، از روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود. 

در این نمایش ویهان نوروزی، کیمیا باقری، آوین شوندی، ابوالفضل نصیرپور، نفس پراکوه، ماکان علیاری، پرهام کیانی، آیناز آقاسی، علی‌اصغر آیینی و آندیا انبساطی به ایفای نقش می‌پردازند. 

در خلاصه داستان «شازده کوچولو» آمده است: در دل یک صحرای خاموش، خلبانی با پسری روبه‌رو می‌شود که از ستاره‌ای دور آمده است. سفری آغاز می‌شود میان سیاره‌ها، گل‌ها و آدم‌هایی که سال‌هاست چیزی مهم را فراموش کرده‌اند. 

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان به مشاور کارگردان: محمد رحمانیان، مجری طرح: آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان بارانا، مدیر تولید: آرمین اقراری، مدیر اجرایی: بشیر اله‌وردی، منشی صحنه: ریحانه اقدسی، طراح صحنه: شایان اله‌وردی، طراح پوستر: ستایش افشار نادری، عکاس: پریسا لطفی و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد. 

علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ برای رزرو بلیط و تماشای این نمایش به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه طهران واقع در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه فرهنگی مراجعه کنند.

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