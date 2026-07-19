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قلب شبکه سه امروز در خوزستان می‌تپد؛

امروز همه برنامه‌های زنده شبکه سه از آبادان، اهواز و خرمشهر روی آنتن می‌رود.

امروز همه برنامه‌های زنده شبکه سه از آبادان، اهواز و خرمشهر روی آنتن می‌رود.
کد خبر : 1815250
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به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، با هدف اعلام همبستگی با مردم عزیز جنوب کشور، امروز تمامی برنامه‌های زنده شبکه سه با حضور مجریان، میهمانان و چهره‌های هنری، ورزشی و فرهنگی از خوزستان سربلند پخش خواهد شد. 

برنامه‌های «سلام صبح به خیر»، «طبیب»، «سمت خدا»، «سیاست خارجی» و «توپ و تور»، از جمله برنامه‌هایی است که امروز به صورت زنده از خوزستان روانه آنتن خواهد شد. 

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

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