به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، با هدف اعلام همبستگی با مردم عزیز جنوب کشور، امروز تمامی برنامه‌های زنده شبکه سه با حضور مجریان، میهمانان و چهره‌های هنری، ورزشی و فرهنگی از خوزستان سربلند پخش خواهد شد.

برنامه‌های «سلام صبح به خیر»، «طبیب»، «سمت خدا»، «سیاست خارجی» و «توپ و تور»، از جمله برنامه‌هایی است که امروز به صورت زنده از خوزستان روانه آنتن خواهد شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

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