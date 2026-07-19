به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، عادل شهرزاد، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، از ساماندهی موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: ساماندهی این مجموعه فرهنگی باهدف بهبود وضعیت فضاهای موزه‌ای، ارتقای کیفیت خدمات به بازدیدکنندگان و حفظ و معرفی هرچه بهتر میراث ارزشمند مردم‌شناسی منطقه انجام می‌شود.

او با تأکید بر جایگاه موزه‌ها در حفظ حافظه تاریخی و فرهنگی جوامع، تصریح کرد: موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی استان هرمزگان به شمار می‌رود که می‌تواند نقش مؤثری در معرفی سبک زندگی، آداب‌ورسوم، سنت‌ها و پیشینه تاریخی مردم این خطه به گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.

شهرزاد عنوان کرد: توسعه و ساماندهی فضاهای فرهنگی، به‌ویژه موزه‌ها، تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در مسیر رونق اقتصاد گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در مقصد نیز محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: هراندازه زیرساخت‌های فرهنگی و تاریخی استان تقویت شود، به همان نسبت زمینه برای جذب گردشگران بیشتر، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و حمایت از کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری فراهم خواهد شد.

شهرزاد تأکید کرد: موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس می‌تواند به‌عنوان یکی از جاذبه‌های شاخص شهری، سهم مهمی در تکمیل زنجیره بازدید گردشگران از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و ساحلی بندرعباس داشته باشد و به پویایی بیشتر اقتصاد محلی کمک کند.

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