فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی آذربایجانشرقی تأکید کرد:
برخورد قاطع با ساختوساز و خاکبرداری غیرمجاز در حریم روستای جهانی کندوان/ ۶ محل متخلف پلمب شد
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی از شناسایی و برخورد با عاملان ساختوساز و خاکبرداری غیرمجاز در محدوده پایگاه ملی میراثی روستای جهانی کندوان خبر داد و گفت: با دستور مقام قضایی، ۶ محل ساختوساز و خاکبرداری غیرمجاز در این محدوده متوقف و پلمب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سرهنگ غلامرضا زینالی با اشاره به پایشهای مستمر یگان حفاظت میراثفرهنگی و گزارشهای دریافتی از تخلفات صورتگرفته در محدوده پایگاه ملی میراثی روستای جهانی کندوان گفت: در پی بررسیهای انجامشده و با همکاری مدیر پایگاه ملی میراثی کندوان، عاملان ساختوساز و خاکبرداری غیرمجاز در این محدوده شناسایی شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی ادامه داد: پس از شناسایی متخلفان، یگان حفاظت میراثفرهنگی نسبت به اعلام جرم اقدام کرد و با اخذ دستور قضایی از دادستان شهرستان اسکو، هماهنگیهای لازم با فرماندهی انتظامی این شهرستان انجام شد.
او افزود: در ادامه عملیات مشترکی با حضور نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی، عوامل انتظامی و کلانتری ۱۱ اسکو اجرا شد که در جریان آن، از ادامه عملیات غیرمجاز جلوگیری و ۶ محل ساختوساز و خاکبرداری غیرمجاز، پس از توقف عملیات عمرانی، پلمب شد.
سرهنگ زینالی با تأکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی و صیانت از عرصه و حریم میراثفرهنگی از اولویتهای این یگان است، تصریح کرد: هرگونه تعرض، ساختوساز، حفاری، خاکبرداری یا دخل و تصرف غیرمجاز در آثار و محوطههای تاریخی با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری فرماندهی انتظامی، قاطعانه و در چارچوب قانون مورد برخورد قرار خواهد گرفت.