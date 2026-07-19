به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سرهنگ غلامرضا زینالی با اشاره به پایش‌های مستمر یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و گزارش‌های دریافتی از تخلفات صورت‌گرفته در محدوده پایگاه ملی میراثی روستای جهانی کندوان گفت: در پی بررسی‌های انجام‌شده و با همکاری مدیر پایگاه ملی میراثی کندوان، عاملان ساخت‌وساز و خاکبرداری غیرمجاز در این محدوده شناسایی شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پس از شناسایی متخلفان، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی نسبت به اعلام جرم اقدام کرد و با اخذ دستور قضایی از دادستان شهرستان اسکو، هماهنگی‌های لازم با فرماندهی انتظامی این شهرستان انجام شد.

او افزود: در ادامه عملیات مشترکی با حضور نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، عوامل انتظامی و کلانتری ۱۱ اسکو اجرا شد که در جریان آن، از ادامه عملیات غیرمجاز جلوگیری و ۶ محل ساخت‌وساز و خاکبرداری غیرمجاز، پس از توقف عملیات عمرانی، پلمب شد.

سرهنگ زینالی با تأکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی و صیانت از عرصه و حریم میراث‌فرهنگی از اولویت‌های این یگان است، تصریح کرد: هرگونه تعرض، ساخت‌وساز، حفاری، خاکبرداری یا دخل و تصرف غیرمجاز در آثار و محوطه‌های تاریخی با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری فرماندهی انتظامی، قاطعانه و در چارچوب قانون مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

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