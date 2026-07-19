به گزارش ایلنا به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در حاشیه اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو پیمان شانگهای با اورنگ زیب خان کهیچی وزیر فدرال میراث ملی و فرهنگ پاکستان دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار اظهار کرد: تعاملات مستمر مسئولان ایران و پاکستان نشان‌دهنده آن است که روابط دو دولت در عالی‌ترین سطح خود قرار دارد؛ البته روابط ایران و پاکستان همواره روابطی خوب و دوستانه بوده اما امروز به لطف خدا این روابط وارد مرحله‌ای ویژه شده است.

وی افزود: خوشحال هستیم که امروز نیز در این سفر فرصت دیدار با شما فراهم شد و امیدوار هستیم روابط ممتاز دو دولت، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های فرهنگی را فراهم کند.

صالحی بیان کرد: در دیدارهای متعدد گذشته موضوعات گوناگونی مطرح و خوشبختانه در این دوره گام‌هایی نیز برداشته شد؛ از جمله امضای سندی که موجب شد نقشه راه تعاملات فرهنگی دو کشور مشخص شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی ایران، اجرای اسناد فرهنگی بر عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار دارد و همکاران ما در این سازمان مأمور شده‌اند پس از امضای این سند، پیگیری جدی اجرای بخش‌های مختلف آن را در ایران بر عهده گیرند.

اندیشه‌های علامه اقبال از منابع مهم فکری در مسیر شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران

صالحی در ادامه به جایگاه علامه اقبال در روابط دو کشور پرداخت و اظهار کرد: علامه اقبال یکی از مستحکم‌ترین حلقه‌های پیوند میان دو ملت‌ ایران و پاکستان است و باید از این سرمایه مشترک برای تقویت روابط دو ملت و دولت بیشترین بهره را بریم.

وی گفت: رهبران جمهوری اسلامی ایران، از جمله رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و رئیس‌جمهور آقای پزشکیان همان‌ گونه که با اشعار شاعران ایرانی مأنوس هستند با آثار علامه اقبال نیز آشنایی داشته و دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اندیشه‌های علامه اقبال از منابع مهم فکری در مسیر شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران نیز به شمار می‌رود و تاکنون آثار و پژوهش‌های متعددی درباره او انجام شده است، افزود: یکی از پیشنهادهایی که در دیدارهای گذشته مطرح شد، ثبت روزی به نام «علامه اقبال» در تقویم ملی ایران بود؛ خوشبختانه این پیشنهاد در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شد و به تصویب رسید.

صالحی بیان کرد: به اعتبار ویژگی‌های علامه اقبال می‌توانیم برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی را برگزار و جایگاه علامه اقبال را به عنوان نقطه‌ای مشترک تعریف کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: درباره پروژه سینمایی مرتبط با علامه اقبال نیز اقداماتی انجام شده است.

وی افزود: اگر در جایی بتوان گفت ملت‌ها از دولت‌ها جلوتر هستند یا دست‌کم از آنها عقب‌تر نیستند روابط میان ملت‌های ایران و پاکستان است.

صالحی اظهار کرد: نمونه روشن این همدلی را در حوادث اخیر مشاهده کردیم؛ زمانی که ملت ایران در پی تجاوز آمریکا و شهادت رهبر انقلاب اسلامی داغدار شد، ملت پاکستان نیز اندوهی کم‌تر از ملت ایران نداشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند است و باید آن را قدر بدانیم تا بتوانیم ارتباطات فرهنگیِ عمیق‌تر و گسترده‌تر را با همکاری یکدیگر پیش بریم.

وی افزود: خوشبختانه همه زمینه‌های لازم برای تحقق این اهداف فراهم است؛ برنامه مشترکی که به تصویب رسیده، گفت‌وگوها و دیدارهایی که تاکنون در چهار نوبت انجام شده و فرصت‌های پیش‌رو، همگی می‌توانند به تقویت همکاری‌های فرهنگی و توسعه ارتباطات میان دو کشور به خصوص در موضوع کتابخانه‌ها، کتابداری و نسخ خطی کمک کند.

صالحی بیان کرد: دیدارهای ما محدود به نشست‌های منطقه‌ای نیست؛ ایران و پاکستان دو کشور همسایه هستند و می‌توانیم در فواصل زمانی نزدیک‌تر نیز یکدیگر را ملاقات کنیم و موضوعات فرهنگی را باهم پیش ببریم.

تأسیس مراکز فرهنگی در پایتخت‌های ایران و پاکستان

اورنگ زیب خان کهیچی وزیر فدرال میراث ملی و فرهنگ پاکستان نیز گفت: بسیار خرسند هستم که به‌ طور منظم یکدیگر را ملاقات می‌کنیم و امید دارم این دیدارهای مستمر، دستاوردهای مثبتی در توسعه روابط دو کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: همکاری فرهنگی ایران و پاکستان صرفا شامل دولت‌ها نمی شود بلکه مردم دو کشور را نیز دربر می‌گیرد و بسیار مشتاق هستند با یکدیگر دیدار داشته باشند.

وزیر فرهنگ پاکستان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مشترک، گردشگری مذهبی است و امیدوار هستیم با آرام‌تر شدن شرایط منطقه، این حوزه بیش از پیش رونق بگیرد به‌ گونه‌ای که هم مردم پاکستان به ایران سفر کنند و هم ایرانیان از پاکستان دیدن کنند.

کهیچی افزود: تاکنون درباره ظرفیت‌های فراوان همکاری‌های فرهنگی گفت‌وگو کرده‌ایم و یادداشت تفاهمی نیز در این حوزه به امضا رسید.

وزیر فرهنگ پاکستان گفت: موضوع تأسیس مراکز فرهنگی در پایتخت‌های دو کشور نیز مطرح شد مساله دیگری که مورد بحث قرار گرفت، همکاری در زمینه نسخ خطی بود و آمادگی کامل داریم که «گوشه‌ای» را در کتابخانه ملی ایران به این مورد اختصاص دهیم و این موضوع نیز با همکاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در حال پیگیری است.

کهیچی افزود: بابت نامگذاری یکی از روزهای تقویم جمهوری اسلامی به نام علامه اقبال تشکر می‌کنم.

وی بیان کرد: پاکستان در سال آینده ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای را بر عهده خواهد داشت و امیدوار هستیم در رویدادهای فرهنگی که در چارچوب این سازمان در پاکستان برگزار می‌شود، حضور پیدا کنید.

براساس این گزارش، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ منظور شرکت در بیست‌وسومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.

دیدار، گفت‌وگو و ضیافت شام با ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و اساتید دانشگاه قرقیزستان و ملاقات‌های دوجانبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارای فرهنگ کشورهای شرکت‌کننده، حضور در افتتاحیه بیست و سومین نشست وزاری فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، آیین اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فیلم کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای و ضیافت رسمی شام به میزبانی وزیر فرهنگ قرقیزستان برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.

بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای از ۲۵ تا ۲۹ تیرماه در قرقیزستان برگزار می‌شود.