خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار همدان:

همدان میزبان ۶.۵ میلیون زائر اربعین است/ فرصت مناسب برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی در ایام اربعین

همدان میزبان ۶.۵ میلیون زائر اربعین است/ فرصت مناسب برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی در ایام اربعین
کد خبر : 1815220
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار همدان گفت: این استان به برکت قرار گرفتن در مسیر تردد زائران حسینی، امسال میزبان نزدیک به ۶.۵ میلیون زائر در رفت و برگشت است و این ظرفیت بی‌نظیر، موهبتی الهی است که باید قدر دانسته شود.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه شنبه ۲۷ تیر در نشست ستاد اربعین استان با اشاره به تردد حدود ۶.۵ میلیون زائر از این استان در ایام اربعین، میزبانی از ۱۹ استان کشور را نعمتی الهی خواند و بر لزوم تقویت موکب‌ها، هماهنگی دستگاه‌ها، تأمین امنیت و توسعه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد. 

استاندار همدان با اشاره به فعالیت ۱۸۰ موکب در مسیرهای ورودی و خروجی، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موکب‌ها، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، و تأمین امنیت به‌عنوان بستر اصلی موفقیت تأکید کرد و خواستار تخصیص خودروهای دستگاه‌ها به نیروی انتظامی و سپاه برای افزایش گشت‌ها و کنترل ترافیک شد. 

او با بیان اینکه موضوع آب، برق، سوخت، حمل‌ونقل، بهداشت و به‌ویژه ارتباطات از اولویت‌های اساسی است، از راه‌اندازی کمیته اقتصاد مقاومتی در سایه اربعین خبر داد و گفت: سال گذشته با ایجاد ۳۰ غرفه عرضه تولیدات خانگی و صنایع‌دستی در کنار مواکب، گامی مؤثر برای کمک به معیشت خانواده‌ها برداشته شد و امسال این طرح با نظارت دستگاه‌های متولی توسعه می‌یابد. 

ملانوری‌شمسی همچنین بر فضاسازی شهری متناسب با ایام، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی همدان از طریق بروشور و رسانه‌ها و بهره‌گیری از پیام‌های رهبر شهید در طراحی‌های فرهنگی تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به جنگ ترکیبی و تهدیدات امنیتی، همه دستگاه‌ها بدون دریغ از نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات، برای خلق حماسه‌ای بزرگ در تراز معماری اربعین همکاری کنند تا استان همدان همچون سنوات قبل، سربلند از این آزمون الهی بیرون آید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل