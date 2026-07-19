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بازگشت دوباره سریال طنز «اسباب زحمت»

بازگشت دوباره سریال طنز «اسباب زحمت»
کد خبر : 1815218
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اگر منتظر ادامه سریال کمدی «اسباب زحمت» بودید، خبر خوب اینجاست؛ تکلیف پخش این مجموعه مشخص شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال ۲۵ قسمتی سعید آقاخانی که پس از پخش ۹ قسمت، به دلیل جنگ رمضان متوقف شد، قرار است پس از ایام محرم و صفر دوباره از شبکه یک سیما روی آنتن برود. 

براساس پیگیری‌ها، این مجموعه از قسمت اول برای مخاطبان پخش شود. «اسباب زحمت» روایت شیرین و پرماجرای چند کارگر باربری است که هر بار با ورود به خانه‌ها و مکان‌های مختلف، درگیر اتفاقاتی غیرمنتظره و طنزآمیز می‌شوند. 

سعید آقاخانی در کنار کارگردانی، نقش «احمد آقا» را نیز ایفا کرده است. از دیگر بازیگران می‌توان به حسن معجونی در نقش «ناصر خان»، عباس جمشیدی‌فر در نقش «صادق»، کمند امیرسلیمانی در نقش «طاهره خانم» و سپند امیرسلیمانی اشاره کرد. تصویربرداری این سریال در تهران، جاجرود، بسطام، شاهرود، مشهد و سمنان انجام شده است.

 

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