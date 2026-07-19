به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، ده‌نمکی در کنار احمد کاوری، سریال ۳۰ قسمتی «دیوار دفاعی» را برای سیمافیلم می‌سازد؛ مجموعه‌ای با روایتی حماسی و ملی که زندگی و تلاش یک تیم کارگری در منطقه اکتشافی نفت را در متن رویدادهای مهم کشور به تصویر می‌کشد؛ داستانی از ایثار، همدلی، مقاومت و دفاع از سرمایه‌های ملی.

«دیوار دفاعی» با تلفیق تاریخ، هیجان، مقاومت و درام، یکی از متفاوت‌ترین پروژه‌های نمایشی تلویزیون است؛ سریالی که از همین حالا کنجکاوی بسیاری از مخاطبان را برانگیخته است.

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