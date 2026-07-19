دهنمکی با یک پروژه غافلگیرکننده بازمیگردد
مسعود دهنمکی پس از ساخت آثار پرفروش و پرحاشیه در حوزه دفاع مقدس و موضوعات اجتماعی که همواره با استقبال گسترده مخاطبان همراه بودهاند، این بار با پروژهای متفاوت به سراغ تاریخ معاصر ایران رفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، دهنمکی در کنار احمد کاوری، سریال ۳۰ قسمتی «دیوار دفاعی» را برای سیمافیلم میسازد؛ مجموعهای با روایتی حماسی و ملی که زندگی و تلاش یک تیم کارگری در منطقه اکتشافی نفت را در متن رویدادهای مهم کشور به تصویر میکشد؛ داستانی از ایثار، همدلی، مقاومت و دفاع از سرمایههای ملی.
«دیوار دفاعی» با تلفیق تاریخ، هیجان، مقاومت و درام، یکی از متفاوتترین پروژههای نمایشی تلویزیون است؛ سریالی که از همین حالا کنجکاوی بسیاری از مخاطبان را برانگیخته است.