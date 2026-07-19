خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ده‌نمکی با یک پروژه غافلگیرکننده بازمی‌گردد

ده‌نمکی با یک پروژه غافلگیرکننده بازمی‌گردد
کد خبر : 1815216
لینک کوتاه کپی شد.

مسعود ده‌نمکی پس از ساخت آثار پرفروش و پرحاشیه در حوزه دفاع مقدس و موضوعات اجتماعی که همواره با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده‌اند، این بار با پروژه‌ای متفاوت به سراغ تاریخ معاصر ایران رفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، ده‌نمکی در کنار احمد کاوری، سریال ۳۰ قسمتی «دیوار دفاعی» را برای سیمافیلم می‌سازد؛ مجموعه‌ای با روایتی حماسی و ملی که زندگی و تلاش یک تیم کارگری در منطقه اکتشافی نفت را در متن رویدادهای مهم کشور به تصویر می‌کشد؛ داستانی از ایثار، همدلی، مقاومت و دفاع از سرمایه‌های ملی. 

«دیوار دفاعی» با تلفیق تاریخ، هیجان، مقاومت و درام، یکی از متفاوت‌ترین پروژه‌های نمایشی تلویزیون است؛ سریالی که از همین حالا کنجکاوی بسیاری از مخاطبان را برانگیخته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل