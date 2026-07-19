دوبله سریال انیمیشن «محافظان کوانتومی دایناسورها» برای شبکه امید
انیمیشن «محافظان کوانتومی دایناسورها» با گویندگی ۱۵ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل دوبله شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این سریال در گونه علمی و تخیلی ساخت کشور کره جنوبی و چین در سال ۲۰۲۴ است که قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سریال مهوش افشاری و صدابردار آن فرشید فرجی است. مهرخ افضلی، آزاده اکبری، رضا الماسی، شهراد بانکی، ارسلان جولایی، سمیه رهنمون، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، سعید شیخ زاده، سحر صحامیان، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، ملیکا مکل نیا، صنم نکواقبال و مهوش افشاری این اثر را دوبله کرده اند.
این مجموعه انیمیشن دربارهی چهار نوجوان است که در جهان موازی در سیارهای دیگر وظیفه محافظت از دایناسورها را بر عهده دارند.
این انیمیشن با تأکید بر اهمیت حفاظت از طبیعت و موجودات زنده، کودکان را به احترام گذاشتن به محیطزیست و ارزش حیات جانوران تشویق میکند. شخصیتهای اصلی با همکاری، همدلی و تقسیم مسئولیتها برای مقابله با تهدیدها تلاش میکنند و اهمیت کار گروهی و اعتماد متقابل را به نمایش میگذارند. سریال نشان میدهد که استفاده درست از دانش، فناوری و تجهیزات پیشرفته میتواند در خدمت حفظ امنیت و حمایت از دیگران باشد. در این سریال انیمیشن شخصیتها با حل مسائل و تصمیمگیری در شرایط دشوار، مهارتهای تفکر، خلاقیت و مدیریت بحران را به نمایش میگذارند. این مجموعه بر ارزشهایی مانند دوستی، کمک به دیگران، حفاظت از میراث طبیعی، امید، پشتکار و استفاده مسئولانه از تواناییها و فناوری برای انجام کارهای خیر تأکید دارد و تلاش میکند که آنها را در قالبی جذاب به تماشاگر کودک خود آموزش دهد.
شبکهی امید، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.