به گزارش خبرنگار ایلنا، میکائیل موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی زنجان، اعلام کرد: با تکمیل مرمت کتیبه تاریخی زیر گنبد، داربست‌هایی که نزدیک به نیم قرن بخشی از فضای داخلی این اثر ثبت جهانی یونسکو را اشغال کرده‌اند، برچیده خواهند شد.

او پس از پایان نشست پیگیری اعتبارات مرمت گنبد سلطانیه در نهاد ریاست جمهوری به ایلنا گفت: تأمین اعتبار مرمت گنبد سلطانیه از مصوبات سفر سال گذشته ریاست جمهوری بود و با پیگیری‌های انجام‌شده، امسال در مجموع ۳۰ میلیارد تومان برای این مجموعه تاریخی مصوب شده است.

وی افزود: از این میزان، هشت میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ تخصیص یافته و قرار است این اعتبار برای ادامه عملیات مرمت در اختیار اداره‌کل میراث فرهنگی استان قرار گیرد که با حضور در نهاد ریاست جمهوری پیگیر جذب اعتبارات بودیم.

موسوی با اشاره به تأکید وزیر میراث فرهنگی بر تعیین تکلیف داربست‌های داخلی گنبد سلطانیه اعلام کرد: سال گذشته آقای صالحی امیری در بازدید از گنبد سلطانیه زنجان بر لزوم جمع‌آوری داربست‌های داخل بنا تأکید کردند و براساس تصمیم گرفته شده قرار است پس از پایان مرمت کتیبه تاریخی زیر گنبد داربست ها نیز تا پایان سالجاری برچیده شوند.

او ادامه داد: گنبد سلطانیه با ارتفاع ۴۸.۵ متر، یکی از پیچیده‌ترین بناهای تاریخی کشور از نظر عملیات مرمتی است. در بخش زیرین گنبد، کتیبه‌ای ارزشمند قرار دارد که هنوز عملیات مرمت آن به پایان نرسیده و برای دسترسی به این بخش، استفاده از داربست‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان با بیان اینکه انتخاب پیمانکار مرمت کتیبه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: به دنبال انتخاب پیمانکار متخصص برای مرمت کتیبه هستیم و به محض پایان این عملیات، داربست‌های داخل گنبد جمع‌آوری خواهد شد.

وی تأکید کرد: محور اصلی نشست اخیر نیز تأمین اعتبار برای تکمیل مرمت کتیبه بود، زیرا با پایان این مرحله، امکان برچیدن داربست‌ها فراهم می‌شود.

داربست‌های فلزی نصب‌شده در فضای داخلی گنبد سلطانیه، طی دهه‌های گذشته به یکی از تصاویر آشنا برای بازدیدکنندگان این اثر جهانی تبدیل شده‌اند. هرچند این سازه‌ها با هدف حفاظت و مرمت تزئینات و کتیبه‌های ارزشمند بنا نصب شدند، اما استمرار حضور آنها باعث شده بود بخش قابل توجهی از شکوه فضای داخلی بزرگ‌ترین گنبد آجری جهان از دید گردشگران پنهان بماند.

کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند جمع‌آوری این داربست‌ها، پس از پایان عملیات مرمت، نه تنها منظر داخلی گنبد را احیا می‌کند، بلکه امکان مطالعه و معرفی دقیق‌تر تزئینات معماری و هنری این شاهکار دوره ایلخانی را نیز فراهم خواهد ساخت.

گنبد سلطانیه که بین سال‌های ۷۰۲ تا ۷۱۲ هجری قمری به دستور سلطان محمد خدابنده (الجایتو) ساخته شد، با ارتفاع حدود ۴۸.۵ متر و گنبد عظیم دوپوسته آجری، یکی از برجسته‌ترین شاهکارهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود.

این بنا در سال ۲۰۰۵ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و بسیاری از پژوهشگران معماری، آن را یکی از مهم‌ترین الگوهای ساخت گنبدهای بزرگ در جهان می‌دانند.

اکنون با تأمین بخشی از اعتبارات مرمت و آغاز مرحله جدید عملیات حفاظتی، به نظر می‌رسد یکی از قدیمی‌ترین داربست‌های مرمتی کشور نیز به پایان مأموریت خود نزدیک شده و بازدیدکنندگان این اثر جهانی در آینده‌ای نه چندان دور خواهند توانست فضای داخلی گنبد سلطانیه را بدون مانع تماشا کنند.

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