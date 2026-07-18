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فراخوان سوگواره عاشورایی «نذر شعر» منتشر شد

فراخوان سوگواره عاشورایی «نذر شعر» منتشر شد
کد خبر : 1814763
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نخستین سوگواره عاشورایی «نذر شعر» با شعار «روایت ماندگار عشق، ایثار و آزادگی» با هدف گسترش ادبیات آیینی، عاشورایی و مقاومت و حمایت از تولید آثار فاخر ادبی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، نخستین سوگواره عاشورایی «نذر شعر» به همت فرهنگسرای رویش و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران برگزار می‌شود.

 این سوگواره با الهام از فرهنگ عاشورا و ارزش‌های والای ایثار، مقاومت و شهادت، بستری برای حضور شاعران و نویسندگان سراسر کشور فراهم کرده است تا با خلق آثاری ماندگار، پیام نهضت حسینی و فرهنگ مقاومت را به نسل امروز و آینده منتقل کنند.

این رویداد در دو بخش برگزار خواهد شد؛ بخش اول شعر عاشورایی با محورهایی همچون امام حسین (ع)، حضرت زینب (س)، شهدای کربلا، اربعین حسینی، فرهنگ ایثار و آزادگی و پیام‌های عاشورا برای جهان امروز و بخش دوم «رهبر شهید و بعثت مردمی در جنگ تحمیلی» که به موضوعاتی همچون فرهنگ مقاومت، دفاع مقدس، حماسه‌های مردمی، شهدا و خانواده‌های آنان، وحدت ملی و نقش مردم در دفاع مقدس اختصاص دارد.

شرکت در این سوگواره برای تمامی شاعران و نویسندگان کشور آزاد است و هر شرکت‌کننده می‌تواند در هر بخش حداکثر سه اثر در قالب‌های مختلف شعری ارسال کند. آثار باید  به صورت فایل  ارائه شوند.

آثار ارسالی توسط هیأت داورانی متشکل از استادان و صاحب‌نظران حوزه ادبیات آیینی و شعر عاشورایی، قاسم صرافان، محمدرضا مهدیزاده، صابر ساده و الهام نجمی ارزیابی خواهند شد. 

خلاقیت، نوآوری، استحکام ادبی، تناسب با موضوع، تأثیرگذاری، سلامت زبانی و ارزش‌های هنری از مهم‌ترین شاخص‌های داوری این سوگواره اعلام شده است.

برای برگزیدگان هر دو بخش، جوایز نقدی، تندیس سوگواره و لوح افتخار در نظر گرفته شده است؛ نفر اول هر بخش، ۱۲۰ میلیون ریال، نفر دوم ۱۰۰ میلیون ریال و نفر سوم ۸۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر، ۲۲ مردادماه است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق راه‌های ارتباطی دبیرخانه سوگواره در پیام رسان بله، ایتا و روبیکا به نشانی @nazreshear ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۶۶۰۳۹۸۷۳ و ۶۶۲۸۷۷۰۴ تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/
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