به گزارش خبرنگار ایلنا، ساختمان آلفا آلفا یکی از بناهای تاریخی برجای مانده توسط آلمانی ها در شهر اهواز است که حریم آن در شب‌های گذشته توسط نیروهای آمریکایی موشک باران شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: بیمارستان شهید بقایی در کنار ساختمان آلفا آلفا قرار دارد و در فهرست میراث جنگ نیز به ثبت ملی رسیده است. این بیمارستان بلافاصله از بیماران تخلیه شد و خوشبختانه یک روز بعد با تلاش کادر درمان و مسئولین استانی به چرخه خدمات بازگشت.

محمد جوروند با اعلام اینکه ساختمان آلفا آلفا و بیمارستان شهید بقایی خوشبختانه از تخریب در امان ماندند و البته آسیب جزیی دیدند به ایلنا گفت: پایش محوطه‌های تاریخی بناها و موزه‌های استان خوزستان در جنگ تازه آغاز شده به شدت ادامه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به حمله اخیر در محدوده بیمارستان بقایی اهواز گفت: بیمارستان بقایی درست در کنار ساختمان تاریخی آلفا آلفا قرار دارد و هر دو مجموعه ثبت ملی هستند.

او افزود: ساختمان آلفا آلفا زمانی که گروه ملی ساخته شد، برای تعدادی از کارگران آلمانی درنظر گرفته شد. این مجموعه پس از انقلاب تغییر کاربری داد و در دوران دفاع مقدس نیز مورد استفاده قرار گرفت و بعدها به مجموعه درمانی تبدیل شد.

به گفته جوروند، این ساختمان به دلیل اهمیت تاریخی و نقش آن در تحولات معاصر خوزستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

او ادامه داد: ساختمان جدید بیمارستان بقایی نیز در کنار همین مجموعه تاریخی ساخته شد و بعدها به عنوان بیمارستان شهید بقایی فعالیت کرد. این بیمارستان در دوره دفاع مقدس نیز اهمیت ویژه‌ای داشت و در سال ۱۳۶۷ رهبر شهید در آن حضور داشتند و سخنرانی کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان گفت: این مجموعه با شماره ثبت ۳۴۳۰۲ در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳ توسط وزارت میراث فرهنگی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ثبت و رونمایی شد.

جوروند با اشاره به شدت حمله در محدوده بیمارستان بقایی گفت: محل اصابت حدود ۲۰۰ متر با بیمارستان فاصله داشت. خانه خود من حدود سه کیلومتر با آنجا فاصله دارد و با وجود اینکه زلزله‌های زیادی دیده‌ام، تاکنون چنین صدا و لرزه‌ای احساس نکرده بودم.

او افزود: وقتی چنین صدایی در این فاصله شنیده می‌شود، باید دید بیماران و کارکنان بیمارستان چه شرایط سختی را تجربه کرده باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان در پاسخ به سوالی درباره چگونگی حفاظت از آثار تاریخی استان خوزستان در حملات اخیر گفت: در حال حاضر هیچ گزارشی از آسیب به اماکن تاریخی، موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی استان نداشته‌ایم.

او با اشاره به اهمیت آثار جهانی خوزستان افزود: چغازنبیل و محوطه‌های تاریخی شوشتر خوشبختانه تاکنون آسیب ندیده‌اند و شرایط آنها به صورت مستمر بررسی می‌شود.

جوروند گفت: در دوره‌های قبلی درگیری نیز بسیاری از اماکن تاریخی آسیب ندیدند، اما برخی بناهای ثبت‌شده مانند پادگان‌های تاریخی آسیب‌هایی داشتند.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان درباره اقدامات حفاظتی برای موزه‌ها گفت: مانند گذشته، اشیای موزه‌ای جمع‌آوری شده و در مخازن امن قرار گرفته‌اند. تمام آثار ما در شرایط امن نگهداری می‌شوند.

او افزود: از روز نخست که این جنگ دوباره آغاز شد، جلسه شورای اداری برگزار کردیم و تمام روسای شهرستان‌ها را دعوت کردیم. تأکید من بر پایش مستمر آثار، حفاظت از اشیا و رعایت مسائل حفاظتی بود.

جوروند درباره نحوه پایش محوطه‌های تاریخی در شرایط جنگی گفت: وقتی از پایش مستمر صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که نیروها بدون توجه به شرایط خطر در محل بمانند. چون حفظ جان انسان‌ها اولویت دارد.

او ادامه داد: محوطه‌های تاریخی با رعایت مسائل ایمنی پایش می‌شوند، وضعیت آنها مستندنگاری می‌شود و همکاران ما در شهرستان‌ها به صورت مستمر شرایط آثار را بررسی می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان تأکید کرد: پایش آثار تاریخی و موزه‌های استان ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه آسیب، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

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