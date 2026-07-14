«غول ۲» در شبکه نمایش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سینمایی در گونه اﮐﺸﻦ، ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و درام محصول نروژ در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی شراره حضرتی و صدابردار آن روژین جشن سده است. شیلا آژیر، سحر اطلسی فر، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، امیر حکیمی، سیما رستگاران، شیرین روستایی، حسین سرآبادانی، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، فاطمه صبا، بهروز علی محمدی، امیربهرام کاویانپور، اسفندیار مهرتاش، مریم مهماندوست، بهمن هاشمی، صنم نکواقبال، نیما نکویی فرد و شراره حضرتی صداپیشه‌های این اثر بوده اند.

داستان فیلم درباره نورا، متخصص باستان‌شناسی است که پس از بیدار کردن ناخواسته یک مگاترول ویرانگر در مرکز تحقیقات، با کشف راز یک قدیس باستانی و همکاری ارتش و مردم، به نبرد نهایی با ترول می‌رود.

این فیلم با تأکید بر اهمیت حفظ بنیان خانواده، نشان می‌دهد که اعضای یک خانواده در شرایط سخت با حمایت و همدلی می‌توانند بر خطرها غلبه کنند. شخصیت اصلی با شجاعت، مسئولیت‌پذیری و از خود گذشتگی برای نجات مادر و خواهرش تلاش می‌کند و روحیه ایثار و حمایت از عزیزان را به نمایش می‌گذارد. داستان بر ارزش‌هایی مانند امید، پشتکار، مبارزه با نیروهای شرور و تسلیم نشدن در برابر ترس تأکید دارد و مخاطب را به حفظ روحیه مقاومت در برابر تهدیدها تشویق می‌کند. همچنین همکاری، هوشیاری، تفکر و استفاده از دانسته‌ها برای کشف حقیقت و مقابله با خطر از دیگر پیام‌های مثبت فیلم است. حضور پدربزرگ به‌عنوان راهنما نیز بر اهمیت تجربه، انتقال دانش میان نسل‌ها و نقش خانواده در هدایت و حمایت از فرزندان تأکید می‌کند و در نهایت فیلم ارزش‌هایی مانند شجاعت، وفاداری، فداکاری و دفاع از انسان‌ها در برابر شر را برجسته می‌سازد.

شبکه‌ی نمایش، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.

انتهای پیام/