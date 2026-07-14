اهدای ۵۴ جلد قرآن خطی قاجاری به مرکز اسناد همدان
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور (همدان) از اهدای مجموعهای ارزشمند شامل ۵۴ جلد قرآن خطی حزبی مربوط به اواخر دوره قاجار به این مدیریت خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در صیانت از میراث مکتوب و هویت فرهنگی و دینی استان همدان دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، عاطفه زارعی با اشاره به ویژگیهای نسخهشناختی این مجموعه افزود: این اثر از قرآنهای حزبی کتابتشده در اواخر دوره قاجار است که متن آنها به خط نسخ مُعرب و در هر صفحه در ۱۱ سطر کتابت شده و هر جلد یک حزب از قرآن کریم را دربر میگیرد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور (همدان) به میراث آریا درباره ویژگیهای هنری این نسخهها بیان کرد: وجود سرلوحهای تذهیبشده، جدولکشی پیرامون متن، کمنداندازی، نشانهای ختم آیات به صورت دوایر زرین، علائم تجویدی به رنگ سرخ و جلدهای تیماج عنابی از جمله آرایههای شاخص این مجموعه است که جلوهای از هنر کتابآرایی دوره قاجار را به نمایش میگذارد. همچنین در پایان هر حزب، انجامهای به خط رقاع ثبت شده که اطلاعات ارزشمندی درباره کتابت نسخهها در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
او با بیان اینکه کتابت این مجموعه توسط «محمدحسین ابن محمدبدیع علوی همدانی» مشهور به «قاری همدانی» انجام شده است، اظهار کرد: این قرآنها در سالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ هجری قمری کتابت شدهاند و از آثار ارزشمند کتابآرایی و خوشنویسی مذهبی همدان در اواخر دوره قاجار به شمار میروند.
زارعی افزود: در برگ ظهریه تمامی مجلدات، وقفنامهای یکسان وجود دارد که بر اساس آن، مشهدی سمیع بن حاجی اسدالله به وصایت از برادر مرحوم خود، حاجی اسماعیل، این مجموعه را در سال ۱۳۲۷ هجری قمری بر عموم مؤمنان و مسلمانان شهر همدان وقف کرده است. این وقفنامه افزون بر روشن ساختن پیشینه مالکیت نسخهها، بخشی از تاریخ وقف، فرهنگ دینی و سنتهای نیکوکارانه مردم همدان را نیز بازتاب میدهد و از این منظر دارای ارزش تاریخی و اجتماعی ویژهای است.
او تصریح کرد: این مجموعه نفیس از سوی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور (همدان) اهدا شده است. تمامی مجلدات این مجموعه در یک صندوق چوبی قدیمی نگهداری میشود که خود بخشی از هویت تاریخی و اصالت این اثر ارزشمند را بازتاب میدهد.
زارعی با اشاره به اقدامات تخصصی انجامشده بر روی این مجموعه گفت: هماکنون فرآیند فهرستنویسی نسخهها توسط کارشناسان نسخ خطی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در مراحل پایانی قرار دارد و اطلاعات کتابشناختی و نسخهشناختی آنها از طریق سامانه اطلاعرسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دسترس پژوهشگران، نسخهشناسان و علاقهمندان قرار گرفته است.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور (همدان) در پایان تأکید کرد: اهدای این مجموعه ارزشمند، ضمن فراهم کردن شرایط استاندارد نگهداری و حفاظت بلندمدت از نسخهها، امکان بهرهبرداری علمی و پژوهشی از آنها را در چارچوب خدمات تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فراهم میکند و گامی مؤثر در حفظ و معرفی میراث مستند و مکتوب استان همدان برای نسلهای آینده به شمار میرود.