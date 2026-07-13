«استیو»؛ روایت همدلی و صبر در یک مدرسه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سینمایی در گونه کمدی و درام محصول انگلستان و ایرلند در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی رضا آفتابی و صدابردار آن فرشید فرجی است. شیلا آژیر، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، مریم جلینی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، سیما رستگاران، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، ابراهیم شفیعی مهیار، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، مهسا عرفانی، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، امیربهرام کاویانپور، علی منانی، بهمن هاشمی، صنم نکواقبال و رضا آفتابی صداپیشه های این اثر بوده اند.

داستان این فیلم درباره فردی به نام استیو مدیر یک مدرسه‌ی تهذیبی پسران نوجوان است که به رغم مشکلات شخصی تمام تلاشش را برای خدمت و کمک به آنها می‌کند.

این فیلم بر اهمیت مسئولیت‌پذیری، دلسوزی و تلاش برای حمایت از نوجوانان آسیب‌پذیر تأکید دارد و نشان می‌دهد که توجه، آموزش و فرصت دوباره می‌تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. داستان ارزش همدلی، صبر و درک مشکلات روحی و عاطفی دیگران را برجسته می‌کند و اهمیت نقش معلمان و مربیان متعهد در هدایت و اصلاح نوجوانان را به تصویر می‌کشد. شخصیت اصلی با وجود مشکلات شخصی، برای حفظ مدرسه و آینده دانش‌آموزان از خود پشتکار و فداکاری نشان می‌دهد و روحیه امید، استقامت و تعهد به انجام وظیفه را تقویت می‌کند. همچنین فیلم بر ضرورت گفت‌وگو، حمایت اجتماعی و ایجاد محیطی امن برای رشد و بازسازی شخصیت نوجوانان تأکید دارد و نشان می‌دهد که افراد با دریافت حمایت و فرصت مناسب می‌توانند بر گذشته دشوار خود غلبه کرده و مسیر بهتری برای آینده انتخاب کنند. در مجموع، فیلم ارزش‌هایی مانند مسئولیت‌پذیری، بخشش، امید، خودباوری، تلاش برای اصلاح رفتار و اهمیت آموزش و تربیت را برجسته می‌سازد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی چهار، برای مخاطبان پخش شود.