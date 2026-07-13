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اعطای مشوق ۵۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پروژه‌های گردشگری اسفراین

اعطای مشوق ۵۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پروژه‌های گردشگری اسفراین
کد خبر : 1812424
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، از موافقت شورای شهر و شهرداری اسفراین با اعمال ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، احمد دیناری اظهار کرد: اعمال تخفیف در عوارض شهرداری بر پایه مصوبات سند راهبردی گردشگری کشور و تفاهم‌نامه میان شورای عالی استان‌ها و وزارت میراث‌فرهنگی اتخاذ شده است و اقدامی است ارزنده در جهت حمایت از سرمایه گذاران گردشگری در شهر اسفراین. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: طبق بند «ب» ردیف ۴ بخش احکام حوزه وزارت کشور در این سند، اعمال حداکثری تخفیف‌ها و معافیت‌ها در محاسبه عوارض، هزینه‌های صدور پروانه ساخت و تغییر کاربری، ابزاری قانونی برای توسعه بخش گردشگری محسوب می‌شود. 

دیناری با اشاره به پیگیری‌های این اداره‌کل از شهرداری و شورای شهر اسفراین و تاکید بر اینکه این موضوع یکی از خروجی‌های عملیاتی و مهم برگزاری ۱۰ نشست تخصصی در ۱۰ شهرستان استان و هم افزایی با دستگاههای اجرایی و عمومی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری شهری است، اعلام کرد: این تسهیلات با هدف عملیاتی‌سازی مصوبات هیئت وزیران و حمایت مستقیم از سرمایه‌گذاران فعال در حوزه گردشگری صورت گرفته است. 

او گفت: طبق مکاتبه رسمی شهرداری اسفراین، این ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در این شهر قابل اعمال خواهد بود.

 

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