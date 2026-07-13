سالها میتوان درباره دوران زعامت رهبر شهید مستند ساخت
تهیهکننده مستند «ضیاءالدین» که حقایقی ناگفته از زندگانی رهبر شهید انقلاب را از دوران کودکی تا جوانی ایشان روایت میکند، درخصوص تصویری که از شهید آیتالله خامنهای در رسانه ملی ارائه میشود، بیان کرد: صداوسیما بهعنوان رسانهای با مرجعیت بسیار بالا باید در تولید محتوا بهگونهای عمل کند که به روحیه و تواضع رهبر شهید نزدیک باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، مهدی مطهر افزود: ایشان باور داشتند که آنتن تلویزیون نباید صرف توصیف زندگی شخصی رهبر شود و به همین دلیل، دفترشان سختگیریهایی داشت تا در زمان حیاتشان، فیلمهای محدودی از ایشان در رسانه پخش شود. بااینحال، در آثار معدودی مانند «غیررسمی»، تلاش شد بیشتر به زیست فرهنگی، هنری، کتابی و تمدنی رهبری پرداخته شود.
وی تصریح کرد: در برخی دیگر از تولیدات مانند «در لباس سربازی» به تجربه زیست رهبر شهید در جنگ هشتساله و حضور ایشان در جبهههای دفاعمقدس و نیز موضوعاتی مانند ولایتمداری، صبوری، توجه به زبان فارسی و اهتمام به هویت ایرانی پرداخته شده است. ما در مقطعی تصمیم گرفتیم فیلمی درباره کودکی رهبر شهید و تجربه زیست قرآنی ایشان بسازیم. در آن دوره با وجود درخواست کمک از دفترشان، همکاری لازم صورت نگرفت؛ اما با پیگیری و کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین یافتن افرادی که در دهههای ۳۰ و ۴۰ در مشهد با ایشان ارتباط داشتند، توانستیم درباره اهتمام ایشان به جلسات قرآن، تأثیرشان در رواج قرائت و صوت و لحن مصری و نیز تأثیرپذیری انقلابی ایشان از تفسیر قرآن فیلمی تولید کنیم. این اثر با وجود محدودیتها و دسترسیهای موجود، به کار قابلقبولی تبدیل شد. حتی در خلاصه فیلم نیز نام رهبر شهید ذکر نشده بود و تنها از زیست قرآنی پیشاز انقلاب در مشهد سخن گفته شد. نام اثر، یعنی «ضیاءالدین» نیز بهدلیل شهرت ایشان با این نام در مشهد انتخاب شد.
این تهیهکننده ادامه داد: بهدلیل سختگیری دفتر و نیز اهتمام رهبر شهید به تواضع زیستی، در زمان حیات ایشان تعداد کمی فیلم دربارهشان ساخته شد. بااینحال، فیلمها، تصاویر، اصوات و محتوای مرتبط با ایشان در آرشیو وجود دارد و ظرفیت آن هست که سالها درباره این شخصیت، مستند و آثار داستانی تولید شود. مستندسازان مانند پژوهشگران عمل میکنند و با بررسی جزئیات تاریخی به روایتهای دقیق میرسند؛ ظرفیتی که درباره شخصیت رهبری نیز بسیار اهمیت دارد. ۳۶ سال زعامت پرافتخار قائد شهید امت میتواند برای سالها موضوع تولید آثار مستند باشد.
مطهر با بیان اینکه در تاریخ معاصر برای بسیاری از چهرهها روایت ساخته شده است، گفت: برای نادرشاه، شاهعباس، امیرکبیر و مدرس مستندهای متعددی تولید شده و درباره رهبر شهید نیز باید چنین روایتی شکل بگیرد؛ اما این کار نیازمند زمان است. هرچه زمان میگذرد، ابعاد کار ایشان روشنتر میشود؛ مانند جزیرهای که با پایین رفتن آب آرامآرام نمایان میشود. بهنظرم، روش و فضای فکری رهبر شهید شبیه حضرت نوح بود؛ کشتیای ساختند که بسیاری آن را درک نمیکردند، اما حوادث بعدی نشان داد آن کشتی محکم و نجاتبخش بوده است.
وی بیان کرد: هرچه اسناد، روایتهای شفاهی و تاریخهای مرتبط با رهبر شهید که اکنون در برخی موارد محرمانه یا در دسترس نیستند، بیشتر منتشر شود، عمق تحرکات و اثرگذاری ایشان بهتر به جامعه و حتی رسانههای خارجی منتقل خواهد شد. رسانه ملی نیز باید در روایت این موضوعات از هیجانزدگی پرهیز کند؛ چراکه در موضوع رهبری، صرف واکنش احساسی کافی نیست و باید روایتها با آرامش، عقلانیت و طمأنینه شکل بگیرد.
مطهر ادامه داد: من توفیق داشتم در دیدارهای مختلف ازجمله سفر بجنورد، دیدار دانشگاه افسری و نشستهای دانشجویی، بهعنوان مستندساز همراه رهبر شهید باشم. آنچه برایم اهمیتی ویژه داشت، منشور مستندسازان بود که ایشان نوشته بودند و بعدها توسط حوزه هنری منتشر شد. این منشور نشان میدهد که ایشان به روایت دقیق تاریخی در مستندها، بهویژه روایتهایی که عزت ایران و آینده کشور را نشان دهد، اهمیت زیادی میدادند. ایشان درخصوص روایت تاریخ دوره پهلوی، جنگ و مستندهای مربوط به قهرمانان دفاعمقدس حساس و پیگیر بودند و حتی کتابهای مرتبط با این حوزهها را توشیح میکردند.
مطهر گفت: میراث رهبر شهید برای مستندسازان و رسانه یک معدن عظیم روایت است؛ اما این روایت باید پژوهشمحور باشد، زمان کافی برای پختگی داشته باشد، از هیجانزدگی دور بماند و برپایه اسناد و تاریخ شفاهی شکل بگیرد تا شخصیت و منظومه فکری ایشان نهفقط در قالب یک فرد، بلکه بهعنوان یک مکتب و یک جریان تاریخی روایت شود.