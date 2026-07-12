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کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد

کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد
کد خبر : 1812141
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رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پاسارگاد گفت: یک محراب تاریخی در جریان عملیات ساماندهی و مرمت کاروانسرای محوطه جهانی پاسارگاد کشف شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، سید عبدالمجید عابدی یکشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: این محراب از نظر معماری و ویژگی‌های هنری دارای اهمیت فراوانی است و می‌تواند اطلاعات تازه‌ای درباره پیشینه مذهبی، تحولات تاریخی و سبک معماری در این محوطه جهانی ارائه دهد. 

او افزود: این اثر ارزشمند که در هنگام اقدامات حفاظتی و مرمتی در محوطه کاروانسرا شناسایی شده، بلافاصله مستندسازی شد. 

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پاسارگاد ادامه داد: در حال حاضر کارشناسان متخصص در حال انجام مطالعات تکمیلی، شامل مستندنگاری دقیق، آسیب‌شناسی و بررسی‌های تطبیقی هستند تا دوره تاریخی دقیق ساخت و کاربری اصلی این محراب مشخص شود. 

عابدی بیان کرد: به گفته متخصصان، مهارت بالای سازندگان در اجرای عناصر تزئینی این اثر، نشان‌دهنده جایگاه ویژه این بنا در ساختار معماری محوطه است. 

او با تاکید بر ضرورت حفاظت حداکثری از این اثر، گفت: عملیات حفاظت اضطراری و مستندسازی با رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی در حال انجام است تا از هرگونه آسیب احتمالی به این اثر جلوگیری شود. 

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پاسارگاد گفت: نتایج نهایی و تحلیل‌های تخصصی این کشف، پس از تکمیل مطالعات منتشر خواهد شد.

 

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