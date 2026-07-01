به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‎‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از تصویب نهایی واژه «آب‌درنگ» به جای واژه بیگانه hydration break و مترادف‌های دیگر آن: drink break و cooling break خبر داد.

معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان گفت: این معادل پس‌از بررسی‌های کارشناسی در کارگروه تخصصی واژه‌گزینی ورزش و با هدف برقراری ارتباط دقیق معنایی با کارکرد معادل‌های بیگانه آن، برگزیده شده است و توقع داریم از این‌پس، مجریان و گزارشگران محترم برنامه‌های ورزشی، به‌منظور پاسداری از زبان فارسی، واژه «آب‌درنگ» را به جای معادل‌های بیگانه آن، به کار ببرند.

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