سفارش فرهنگستان زبان فارسی برای استفاده از واژه «آبدرنگ»
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از تصویب نهایی واژه «آبدرنگ» به جای واژه بیگانه hydration break، در فوتبال خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نسرین پرویزی، معاون گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از تصویب نهایی واژه «آبدرنگ» به جای واژه بیگانه hydration break و مترادفهای دیگر آن: drink break و cooling break خبر داد.
معاون گروه واژهگزینی فرهنگستان گفت: این معادل پساز بررسیهای کارشناسی در کارگروه تخصصی واژهگزینی ورزش و با هدف برقراری ارتباط دقیق معنایی با کارکرد معادلهای بیگانه آن، برگزیده شده است و توقع داریم از اینپس، مجریان و گزارشگران محترم برنامههای ورزشی، بهمنظور پاسداری از زبان فارسی، واژه «آبدرنگ» را به جای معادلهای بیگانه آن، به کار ببرند.