محمد زارع فومنی درگذشت

به گزارش ایلنا، محمد زارع فومنی دبیرکل حزب سابق مردمی اصلاحات و مدیرمسئول سابق روزنامه صدای اصلاحات بر اثر بیماری سرطان در ۵۳ سالگی درگذشت.

امیرحسین فرزند محمد زارع فومنی فعال سیاسی عصر سه‌شنبه نهم تیر ۱۴۰۵ ضمن تایید این خبر، درباره علت درگذشت پدرش گفت: وی نزدیک به ۳ سال تحت شیمی درمانی به علت ابتلا به سرطان روده بود که سرانجام امروز به علت عوارض حاد ناشی از این بیماری در تهران درگذشت.

فرزند زارع فومنی در توضیح زمان تشییع و خاکسپاری این فعال سیاسی گفت: این مراسم فردا چهارشنبه در زادگاه پدری زارع فومنی در گیلان و در مسجد جامع شهر گشت برگزار می‌شود.

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