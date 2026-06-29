برگزاری چهارمین شب «قرار شبانه» در باغ فردوس
چهارمین شب از «قرار شبانه» مردم، هنرمندان و ورزشکاران در باغ فردوس موزه سینما، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از موزه سینمای ایران، ️چهارمین قرار شبانه «باغ فردوس» با شعار «من ایرانم» برای گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم، با حضور جمعی از مردم، مسئولان و هنرمندان برگزار شد.
در قرار شبانه هنرمندان و مردم در باغ فردوس، مراسم سنتیسنج و دمامنوازی برگزار شد و مردم به همراه سربازان میهن، سرود ملی را خواندند.
همچنین علیرضا پوراستاد در چهارمین شب باغ فردوس برای ایران سرودی را اجراکرد.