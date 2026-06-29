جنگ با ایران حامیان جمهوری اسلامی را افزایش داد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جاویدعلی‌شاه، مدیر مدرسه «الحرم» شهر مردان در پاکستان اظهار کرد: رویکرد حاکمیت اسلام آباد نسبت به ایران از سوی مردم پاکستان بسیار مثبت ارزیابی شده است و فرمانده ارتش و مسئولان کشور، با این حمایت خود، مشروعیت بیشتری در میان مردم کسب کرده‌اند. حمایت حاکمیت از ایران در نهایت موجب ثبات بیشتر خود پاکستان خواهد شد.

جاوید علیشاه که از منطقه سنی‌نشین فُردُل‌آبادِ مردان است که بیشتر ساکنان آن دیوبندی و افراط‌گرا هستند، افزود: رویکرد و نگرش بسیاری از مردم اهل سنت که پیش‌تر نسبت به ایران منفی بود، پس از شهادت رهبر ایران به‌ کلی تغییر کرد و مثبت شده است.

وی در حال حاضر، مدیر مدرسه «الحرم» در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول (از کلاس اول تا دهم) است. این مدرسه دارای ۱۹۵ دانش‌آموز است و با وجود اینکه هیچ دانش‌آموز شیعه‌ای در آن تحصیل نمی‌کند، ایشان دانش‌آموزان را با معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام آشنا می‌سازد.

جاوید علیشاه در همین راستا اقدام به تألیف جزوات آموزش دینی برای مقاطع مختلف کرده است و با حداقل امکانات در مسیر نشر معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌کوشد.

وی از علمای قدیمی و از سادات پیشاور است که در سال‌های گذشته، بیش از ۳۵ سال پیش، با خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته و کتاب‌های متعددی را به رشته تألیف درآورده است.

علیرغم گذشت ۷۵ سال از عمر وی، همچنان از انگیزه و روحیه بالای تعلیم و تربیت برخوردار است و از دیرباز به ایران علاقه‌مند بوده است. به دلیل این علاقه و نیز جایگاه علمی و تأثیرگذاری گسترده‌اش بر افراد مختلف، تاکنون مورد تهدید نیز قرار گرفته است