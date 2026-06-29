به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، تعداد ۵ هزار و ۴۶۰ درخواست در سامانه ایران‌فویا برای ۷۲۲ دستگاه و سازمان ارسال شده است.

طبق گزارش ارائه شده، در این مدت ۱۶۵۱ شکایت نیز ثبت شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با ۸۶ شکایت، پُرشکایت‌ترین دستگاه محسوب می‌شود.

همچنین فرمانداری شمیرانات با ۷۱ شکایت رتبه دوم را دارد.

پُردرخواست ترین نهادها در بهار ۱۴۰۵

در سه ماهه بهار سال ۱۴۰۵، شهروندان ۵ هزار و ۴۶۰ درخواست را در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کرده‌اند. این درخواست‌ها خطاب به ۷۲۲ نهاد و سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی مطرح شده است.

در این مجموعه، وزارت بهداشت با ۱۴۹ درخواست، پُردرخواست‌ترین دستگاه در فصل بهار محسوب می‌شود.

وزارت نیرو با ۱۳۰ درخواست و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز با ۱۲۰ درخواست، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در زمینه بیشترین درخواست‌ها، به خود اختصاص می‌دهند.

تاکنون بیش از سه هزار دستگاه در «سامانه ملی انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» عضو شده‌اند و ثبت هر درخواستی در این سامانه، رایگان است و نهادها موظف هستند در مدت ۱۰ روز به درخواست‌ شهروندان پاسخ دهند.

جزییات بیشتر درباره این گزارش را می‌توانید در فایل پرشکایت‌ترین‌ها در بهار ۱۴۰۵ مشاهده ‌کنید.