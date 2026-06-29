حفظ ایران، صیانت از جامعه و تامین زیست شرافتمندانه مردم، اولویت راهبردی کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سی‌وهفتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صبح امروز دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با حضور مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و اعضای شورای راهبردی، در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری در این نشست، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات جاری در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: امروز در شرایط مهم و سرنوشت‌سازی قرار داریم و تصمیمات اتخاذشده باید در راستای تأمین صلح، ثبات، آرامش و صیانت از منافع ملی کشور باشد.

وی با اشاره به تحولات اخیر در حوزه سیاست خارجی، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی و گفت‌وگو در چارچوب منافع ملی تاکید کرد و افزود: رویکردهای مبتنی بر اجماع و خرد جمعی، نقش مهمی در تسهیل روندهای تصمیم‌سازی و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی ایفا کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ضرورت تبدیل سرمایه اجتماعی و حضور مؤثر مردم در عرصه‌های مختلف به ظرفیت‌های پایدار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در جامعه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی است و باید در مسیر توسعه و پیشرفت کشور به‌کار گرفته شود.

صالحی‌امیری با اشاره به بازتاب تحولات ایران در مجامع بین‌المللی تصریح کرد: تصویری که امروز از ایران در افکار عمومی جهان منعکس می‌شود، نسبت به گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است. در جریان اجلاس‌های بین‌المللی گردشگری، بسیاری از کشورها با ملت ایران ابراز همدردی کرده‌اند و نخبگان و اندیشمندان جهانی نیز به نقش قدرت نرم ایران اشاره داشته‌اند.

وی افزود: وظیفه دولت و جامعه نخبگانی، تبیین واقعیت‌ها و تقویت امید و انسجام اجتماعی است؛ چرا که جامعه ایران بیش از هر چیز خواهان آرامش، امنیت، ثبات و برخورداری از زیست شرافتمندانه است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت صیانت همزمان از منافع ملی، جامعه و نظام سیاسی کشور اظهار کرد: حفظ ایران بزرگ، صیانت از جامعه و تأمین زیست شرافتمندانه مردم، از اولویت‌های اساسی کشور به شمار می‌رود و همه ظرفیت‌ها باید در خدمت تحقق این اهداف قرار گیرد.

وی همچنین در بخش دیگری از نشست با اشاره به اهمیت استان اصفهان در منظومه فرهنگی و تمدنی ایران گفت: اصفهان قطب تمدنی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور است و بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران در این استان متجلی شده است.

صالحی‌امیری با تقدیر از تلاش‌های استاندار اصفهان اظهار کرد: مهدی جمالی‌نژاد از مدیران موفق کشور است که با تمرکز بر توسعه و پیشرفت استان، ظرفیت‌های ارزشمند اصفهان را در مسیر شکوفایی قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مجموعه تاریخی ریسباف افزود: مجموعه ریسباف یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی کشور است و باید از این فرصت برای تبدیل آن به بزرگ‌ترین سایت‌موزه کشور با استانداردهای جهانی بهره گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مشارکت بخش‌خصوصی و حمایت مدیریت استان، روند احیای ریسباف با جدیت دنبال خواهد شد تا این مجموعه پس از سال‌ها، از وضعیت مهجوریت خارج شده و به یکی از کانون‌های مهم روایت تاریخ، تمدن و هویت ایرانی تبدیل شود.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: ایجاد سایت‌موزه بزرگ ریسباف، گامی ماندگار در مسیر تقویت جایگاه فرهنگی اصفهان و هدیه‌ای ارزشمند به مردم فرهنگ‌دوست این استان خواهد بود.

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