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فراخوان بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد

فراخوان بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد
کد خبر : 1806002
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با انتشار فراخوان بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» ثبت نام اینترنتی و بارگذاری آثار از ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فراخوان شرکت در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» منتشر شد. 

بخش‌های بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» عبارتند از مسابقه ملی، مسابقه بین‌الملل، جایزه شهید آوینی، بخش رقابتی «ایران»، مسابقه فیلم‌های دانشجویی، مسابقه عکس «نگاه مستند، عکس به مثابه داستان»، بخش‌های غیررقابتی (ملی و بین‌الملل)، رویدادهای پژوهشی و آموزشی و بزرگداشت. به مناسبت بیستمین دوره برگزاری این رویداد، برنامه‌هایی ویژه تدارک دیده شده است. 

ثبت‌نام اینترنتی و بارگذاری آثار از ۲۰ تیرماه آغاز می‌شود، آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی و بارگذاری آثار نیمه شهریورماه ۱۴۰۵ است. محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» است که آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

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