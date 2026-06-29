حکمرانی سی و هفتساله رهبر شهید در عصر اندیشه
شماره سی و شش مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه (دوره جدید، شماره هفت) بهار ۱۴۰۵ در ۲۱۶ صفحه به بهای ۱۵۰ هزار تومان منتشر شد.
به گزارش ایلنا، شماره سی و شش مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه ویژه پروژه فکری رهبر شهید برای ایران است که در پانزده نوشتار به توصیف و تبیین الگوی حکمرانی سی و هفتساله دومین رهبر انقلاب اسلامی پرداخته است.
بعد از سرمقاله بعثت سیمرغ ایرانی بر فراز قاف، چهارده مطلب نگاشته شده است. راز ماندگاری یک انقلاب؛ تحلیلی بر تمایزات مکتب امام خمینی (ره) با سایر قرائتهای رایج از اسلام سیاسی نوشته جعفر علیاننژادی، رهیافتی برای درک منطق عمل جمهوری اسلامی؛ در چارچوب مکتب امام خمینی و منظومه فکری شهید امام خامنهای از سیدجواد نقوی از جمله یادداشتهای این شماره مجله عصر اندیشه است.
دردشناس و درمانگر؛ نظریه سیاسی آیتالله خامنهای در بیانیه گام دوم توسط جعفر حسنخانی نگاشته شده است.
موضوع دیگر مورد بررسی هویت اسلامی ایرانی است. احمد قماشچی در یادداشت با عنوان صیانت از هویت اسلامی ایرانی به مدل مفهومی هویت ایرانیان بر مبنای نظام اندیشگی رهبر شهید انقلاب پرداخته است.
تحول اسلام سیاسی در عصر رهبری قائد شهید نوشته علی کاکادزفولی، دکترین مقاومت ملی در نظام اندیشگی رهبر شهید انقلاب نوشته حمیدرضا مقدمفر از دیگر یادداشتهای نوشته شده این شماره است.
محمدامین حقگو در یادداشت گذار از توسعه تقلیدی به پیشرفت درونزا به موضوع پیشرفت از دیدگاه امام شهید پرداخته است. چیستی، ابعاد و الزامات ایران قوی از نظرگاه رهبر شهید نوشته مصطفی غفاری و آیتالله خامنهای با کدام راهبرد از کیان ایران دفاع میکرد؟ به قلم امیرحسین ثمالی از دیگر مطالب منتشر شده است.
صلحطلب جنگبلد؛ نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در مدیریت چندساحتی جنگ دوازدهروزه نوشته مهدی خدایی، معماری یک رخداد در ساحت امکان؛ تأملی در نقش تاریخی رهبران انقلاب در تأسیس و استمرار جمهوری اسلامی ایران از زهیر بلندقامتپور، ایرانی که خامنهای آفرید؛ او چه طرحی برای منزلتجویی ایران در محیط جهانی داشت؟ به قلم محمود نورانی در ادامه مطالب این شماره از مجله عصر اندیشه آورده شده است.
پایانبخش مقالات هم دو مطلب پروژه ایران خامنهای؛ از اندیشه ایران قوی تا افق تثبیت تمدنی نوشته شاهین سپهری و از شاهدی منفعل تا کنشگری تعیینکننده؛ ایران آیتالله خامنهای و نظم نوین جهانی از حسین محمدیسیرت است.
در بخشی از سرمقاله این مجله به قلم دکتر سعیدی آمده است: با تحلیل وقایع نود روز سپری شده از آغاز جنگ تاکنون (تا لحظه نگارش این سطور) به جرأت میتوان ادعا کرد این ملت به مرحله فقر و فنا در برابر ذات باری تعالی رسیده است؛ ملتی که با وجود همه دشواریها و مصائب همچنان چشم امید به تحقق وعدههای نصرت الهی دوخته است و در شعرها و شعارهای شبانه خیابانیاش یکسر از توکل و ایستادگی میگوید و مظاهر پیروزیاش بر دشمنان را نیز «من عندالله» میداند؛ ملتی که در عمل و با پایمردی خویش سزاوار بودنش را برای دریافت افاضه حق و درک حکومت آن شهریار الهی نشان داده است.
بیشک و به حکم سنتهای تخلف ناپذیر خداوند پاداش چنین ملت تاریخسازی جز تحقق فتح و ظفر و ایستادگی پیروزمندانه بر فراز قله نخواهد بود، البته تفاوت معنادار حکایت این مردم با حکایت مرغان منطقالطیر، حقیقی بودن سیمرغ معهود آنهاست و چنین نیست که ایشان نیز در پایان کار اثری از شهریار خودش بر قله نبینند و مجبور شوند به تجسم سیمرغ در کثرت خود دلخوش دارند بلکه به یمن فتح قله ظهور چشمانشان به نور انسان کامل و ذخیره الهی و تحقق دولت عدل جهانی او روشنی خواهد گرفت.
مجله عصر اندیشه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدمهدی دانی و سردبیری روحالامین سعیدی منتشر شده است.