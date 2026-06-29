در مراسم تشییع سیمندوخت وحیدی مطرح شد؛
سیمیندخت وحیدی، شاعر انقلابی جهادگر بود
مراسم تشییع شاعره سیمین دخت وحیدی با حضور اهالی شعر و فرهنگ در حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، ساعت ۹:۳۰ صبح ۸ تیرماه طنین قرائت قرآن، خبر از تشییع پیکر سیمیندخت وحیدی داد؛ هنرمندی که سالها در حوزه شعر انقلاب فعال بوده و با حمایت از بانوان شاعر زمینه رشد شاعران انقلابی را فراهم کرده است.
پیکر سیمیندخت وحیدی با نوای «الله اکبر» وارد حیاط حوزه هنری شد و رضا اسماعیلی به عنوان کسی که مجموعه اشعار وی را خوانده به سخنرانی پرداخت.
کلام رضا اسماعیلی با اشعار سیمیندخت وحیدی که در ستایش ایران سروده شده بودند، آغاز شد. وی در ادامه اظهار کرد: این شاعر یکی از ارکان ادبیات انقلاب و از طلایهداران شعر انقلاب است. سیمیندخت وحیدی در دهه اول انقلاب درخشید به طوریکه هروقت صحبت از شعر بانوان میشد نام او در کنار طاهره صفارزاده و سپیده کاشانی میآمد.
پرچمدار عرصه ادبیات انقلاب
او ادامه داد: سیمیندخت وحیدی پرچمدار عرصه ادبیات انقلاب بود. در چند بازدید از جبهه که همسفر او بودم، دیدم که پابهپای رزمندگان در جبههها حضور داشت و شعرخوانی میکرد. حضور او قوت قلب رزمندگان بود و خانم وحیدی رزمندگان را همچون فرزندش دوست میداشت.
اسماعیلی با یادآوری اینکه سیمیندخت وحیدی، اشعاری با موضوع حماسهآفرینی رزمندگان سروده عنوان کرد: سیمیندخت وحیدی حق بزرگی بر گردن ادبیات انقلاب دارد. اگرچه نسل شاعران امروز پیشرفت خوبی در ساختار، مولفههای زیباشناختی، تکنیک و محتوا داشتهاند و اشعارشان از برخی لحاظ درخشانتر و برجستهتر از شاعران نسل اول انقلاب است ولی نباید فراموش کنیم کسانی که آغازگر این مسیر دشوار بودند، چه کار سختی انجام دادهاند.
او افزود: ما در دوره بعد از انقلاب از برخی بزرگان محروم شدیم و عرصه ادبیات خالی ماند. در این برهه چهرههایی چون حمید سبزواری، قیصر امینپور، طاهره صفارزاده و سیمیندخت وحیدی مجاهدت کردند و با تلاش فراوان این راه ناهموار را هموار کردند و زمینه را برای بالندگی و شکوفایی شعر انقلاب فراهم آوردند.
زبان اشعارش لطیف، سهل و بهروز است
اسماعیلی اعلام کرد: اگر امروز اشعار خوبی از شاعران در حوزه ادبیات انقلاب میبینیم، این رشد از تلاش شاعرانی چون سیمیندخت وحیدی است. آثار سیمیندخت وحیدی طوری است که برای همگان قابل فهم است چراکه زبان اشعار او نرم، لطیف، سهل و ممتنع و به روز است و واژه زمختی در اشعار سیمیندخت وحیدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: سیمیندخت وحیدی علاوه بر اینکه کاری کرد که نسل امروز بتواند آثار درخشانی خلق کند، به عنوان استاد و معلم هم نقش برجستهای داشت و وقتی اردوی دانشآموزی در سراسر کشور با دعوت از نویسندگان و شاعران برگزار شد، سیمیندخت وحیدی به عنوان مدرس در این اردوها حضور یافت و تجربیاتش را در اختیار نسل جوان قرار داد و این کار بسیار بزرگی بود.
رضا اسماعیلی تاکید کرد: در دوره بعد از انقلاب هم در زمینه شعر بانوان نقشآفرینی کرد و وقتی حضور بانوان در عرصه شعر و ادبیات و هنر و فرهنگ انقلاب را میبینیم متوجه میشویم که او راه را برای فعالان این عرصه هموار کرده است. سیمیندخت وحیدی منزلش را تبدیل به انجمن ادبی کرد و حدود سه سال جلسات نقد و بررسی بانوان شاعر را در منزلش برگزار کرد. وی با مهربانی مادرانهاش شعرها را میشنید و نظراتش را درباره آنها مطرح میکرد. ۲۰ گزیده شعر از بانوان شاعر به همت سیمیندخت وحیدی منتشر شد.
او در پایان یادآور شد: در عرصه مبارزه هم سیمیندخت وحیدی کم از مردان نداشت و میگفت خانوادهام جزو مبارزان انقلابی بودند و من هم بیانیه و اطلاعیههای امام را بین مردم کوچه و بازار پخش میکردم و سعی داشتم تا با این کار نقش کوچکی در انقلاب داشته باشم. به لطف خداوند و در این اواخر به اتفاق آقای محدثی و اسرافیلی مجموعه آثار سیمیندخت وحیدی را گردآوری و بازبینی کردیم که شامل آثار منتشر نشده وی هم میشود و حالا آماده چاپ شده است.
حدادعادل که دیگر سخنران این مراسم بود گفت: در ایامی نزدیک به محرم حسینی هستیم، روزگاری که ملت ایران در حال آماده شدن برای تشییع رهبر شهید و خانواده شهید رهبر هستند. در این ایام که کشور در حال جنگ با نیروهای اهریمنی است ما پیکر سیمیندخت وحیدی شاعر انقلابی را هم تشییع میکنیم.
وی در ادامه اشاره کرد: سیمیندخت وحیدی، جهرمی بودند و هستند و جهرم یکی از شهرهایی است که در انقلاب اسلامی پیشگام بوده و ما دیدهایم و جوانها شنیدهاند که سحرگاه روز ۱۷ شهریورماه که اعلام شد در ۱۱ شهر حکومت نظامی شده، غالب شهرها مراکز استانها بودند و شهر کازرون و جهرم استان فارس تنها شهرهای کوچکی بودند که در کنار شهرهای بزرگ مثل مشهد و تهران و اصفهان و یزد حکومت نظامی شده بود. آن زمان همه میپرسیدند که در جهرم و کازرون چه خبر است که حکومت نظامی شده و این بخاطر حضور نیروهای آگاه، بصیر و انقلابی بود. از این دو شهر دو شاعر پا به عرصه انقلاب گذاشتند که نصراله مردانی از کازرون و سیمیندخت وحیدی از جهرم بود.
حدادعادل ادامه داد: سیمیندخت وحیدی در سالهای بعد انقلاب در تهران و در تمام عرصهها حاضر بود، هم مدیریت جلسات بانوان شاعر را داشت و هم بارها در محضر رهبری شعرخوانی کرد و به عنوان شاعر مومن و انقلابی شناخته شد. درباره او نباید از مفهوم فضل تقدم غافل باشیم. امروز هزاران شاعر انصلابی در سراسر کشور داریم ولی ما روزهایی را دیدهایم که تعاداد شاعران خوبی که میتوانستند برای انقلاب شعر بسرایند در حد انگشتان دو دست بود. در میان اندک شاعران دهه ۶۰ دو یا سه شاعر زن بیشتر نداشتیم که سپیده کاشانی، سیمیندخت وحیدی و طاهره صفارزاده بودند.
هر مرگ یک یادآوری
در بخش دیگر آیین تشییع پیکر سیمیندخت وحیدی، پیام سردار بهمن کارگر خوانده شد و سپس فریبا یوسفی دیگر شاعر انقلاب به سخنرانی پرداخت و گفت: هر مرگ یک یادآوری بزرگ برای ما است، برای روزی که در محضر خداوند تنها میشویم.
او اظهار کرد: سیمیندخت وحیدی در حوزه شعر جهادگر بودند چراکه با روحیه حمایتگریشان نسبت به شعر و بخصوص بانوان خدمات ارزندهای در زمانی که فضای حمایتی از بانوان شاعر وجود نداشت، انجام داد. سیمیندخت وحیدی پشتکار زیادی داشت و همتش باعث پرورش نسل جدیدی از بانوان شاعر شد.
یوسفی در ادامه به انتشار ۵ غزل خود در مجموعه شعر جوان که به همت سیمیندخت وحیدی آماده شده بود، اشاره کرد و یادآور شد: مرحومه وحیدی در مقدمه این کتاب نوشته بود که این مجموعه در موقعیتی جمعآوری شده که فضای برای فعالیت بانوان شاعر محدود است و این امکان به برکت انقلاب اسلامی فراهم شده است. او همچنین خواسته بود که بانوان شاعر اشعارشان را برایش بفرستند تا بتواند در مجموعهاش چاپ کند. ما همچنین در ۱۰ سال پیش در قالب برنامه «یک ماه یک کتاب»این توفیق را داشتیم که مرور فعالیت ادبی و شعری سیمیندخت وحیدی، تا حدی زحمات وی را پاس بداریم. ما قدردان زحماتش بودیم هرچند این قدردانی نمیتواند کامل باشد.
وی افزود: مسیری که سیمیندخت وحیدی برای رشد و پیشرفت شعر انقلاب پایهگذاری کرد امروز به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و در قالب برنامه ادبی تماشا، بانوان شاعر را گردهم جمع میکند و ادامه دارد.
شاهرضایی که به نمایندگی از خانواده سیمیندخت وحیدی پشت تریبون حاضر شده بود با تشکر از حوزه هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادها، پیشنهاد تخصیص تالار مشاهیر که به معرفی بزرگانی چون سیمیندخت وحیدی به نسل جوان بپردازد را مطرح کرد.
این آیین تشییع با قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نوحهخوانی به پایان رسید.